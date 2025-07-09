De "Secret Story" à música: o percurso marcante de Nufla, a mulher que conquistou o público com a alma

Ao Minuto

16:57
Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante - Big Brother

Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante

12:38
Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti» - Big Brother
05:13

Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti»

11:35
Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive» - Big Brother
02:26

Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive»

11:32
Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família - Big Brother
00:50

Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família

11:28
Margarida revela novidades após a experiência avassaladora do «Secret Story»: «Foi um choque de realidade!» - Big Brother
01:23

Margarida revela novidades após a experiência avassaladora do «Secret Story»: «Foi um choque de realidade!»

11:24
O que é feito da Margarida e do Gonçalo do «Secret Story»? Casal tem novidades! - Big Brother
00:59

O que é feito da Margarida e do Gonçalo do «Secret Story»? Casal tem novidades!

15:39
Rita Almeida e Marcelo Palma já têm planos para o futuro. Será que o casamento faz parte? - Big Brother
02:58

Rita Almeida e Marcelo Palma já têm planos para o futuro. Será que o casamento faz parte?

15:37
Marcelo faz revelação: «O meu pai convidou a Rita para trabalhar na agência (funerária)» - Big Brother
04:03

Marcelo faz revelação: «O meu pai convidou a Rita para trabalhar na agência (funerária)»

15:35
Rita e Marcelo fazem revelação inédita que envolve outra ex-concorrente: «Essa história é incrível…» - Big Brother
02:13

Rita e Marcelo fazem revelação inédita que envolve outra ex-concorrente: «Essa história é incrível…»

15:33
Qual o segredo do sucesso da relação de Rita e Marcelo? Ex-concorrentes do Secret Story contam tudo - Big Brother
02:32

Qual o segredo do sucesso da relação de Rita e Marcelo? Ex-concorrentes do Secret Story contam tudo

15:31
Inédito! Rita e Marcelo falam sobre separação dos amigos Jéssica e Afonso: «Acho que foi…» - Big Brother
01:21

Inédito! Rita e Marcelo falam sobre separação dos amigos Jéssica e Afonso: «Acho que foi…»

15:29
Rita recorda missão em que teve de recusar pedido de namoro de Marcelo: «Para mim foi o pior…» - Big Brother
02:26

Rita recorda missão em que teve de recusar pedido de namoro de Marcelo: «Para mim foi o pior…»

15:26
Rita Almeida e Marcelo Palma: Um amor atribulado que nasceu no Secret Story e teve um final feliz - Big Brother
01:28

Rita Almeida e Marcelo Palma: Um amor atribulado que nasceu no Secret Story e teve um final feliz

16:45
«Não queres ir para a casa?» Cristina Ferreira confronta Daniela Santos em direto e a resposta deixa todos a rir - Big Brother

«Não queres ir para a casa?» Cristina Ferreira confronta Daniela Santos em direto e a resposta deixa todos a rir

16:28
Daniela Santos ensina Cláudio Ramos a dançar e fala sobre o Desafio Final! Veja o momento hilariante em fotos - Big Brother

Daniela Santos ensina Cláudio Ramos a dançar e fala sobre o Desafio Final! Veja o momento hilariante em fotos

15:48
Daniela Santos voltaria a entrar na casa? A resposta surpreende - Big Brother
06:00

Daniela Santos voltaria a entrar na casa? A resposta surpreende

10:16
Cláudio Ramos arrasa! Daniela Santos: «Este homem é um talento!» - Big Brother
01:21

Cláudio Ramos arrasa! Daniela Santos: «Este homem é um talento!»

10:13
Hilariante! Cristina Ferreira e Cláudio Ramos aventuram-se na dançar com Daniela Santos - Big Brother
02:14

Hilariante! Cristina Ferreira e Cláudio Ramos aventuram-se na dançar com Daniela Santos

19:29
Quase toda a gente já viu. Este vídeo de Miguel Vicente está viral e já tem mais do que 2 milhões de visualizações - Big Brother

Quase toda a gente já viu. Este vídeo de Miguel Vicente está viral e já tem mais do que 2 milhões de visualizações

17:12
Há um vídeo de Liliana Filipa que está a fazer tremer a internet! Veja aqui as curvas de que todos falam - Big Brother

Há um vídeo de Liliana Filipa que está a fazer tremer a internet! Veja aqui as curvas de que todos falam

17:05
Liliana Filipa aproveita férias em Sesimbra com família e arrasa em fotos sensuais - Big Brother

Liliana Filipa aproveita férias em Sesimbra com família e arrasa em fotos sensuais

10:24
Vanessa Ferreira orgulhosa das suas curvas de grávida e revela detalhe surpreendente - Big Brother

Vanessa Ferreira orgulhosa das suas curvas de grávida e revela detalhe surpreendente

19:35
Inês Morais vive férias de sonho após vitória no Desafio Final... e está muito bem acompanhada! - Big Brother

Inês Morais vive férias de sonho após vitória no Desafio Final... e está muito bem acompanhada!

19:34
Inês Morais deslumbra na neve e partilha momentos românticos num destino de sonho - Big Brother

Inês Morais deslumbra na neve e partilha momentos românticos num destino de sonho

16:49
Miguel Vicente abre o coração sobre críticas: «Só diziam que estava gordo…» - Big Brother

Miguel Vicente abre o coração sobre críticas: «Só diziam que estava gordo…»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

De "Secret Story" à música: o percurso marcante de Nufla, a mulher que conquistou o público com a alma

De "Secret Story" à música: o percurso marcante de Nufla, a mulher que conquistou o público com a alma - Big Brother
Flávia Monteiro, a famosa Nufla, está de luto pela perda de alguém muito especial. Saiba tudo.

Flávia Monteiro, mais conhecida como Nufla, entrou no mundo mediático pela porta da frente com a participação no reality show "Secret Story - Casa dos Segredos", da TVI, onde rapidamente se destacou pela sua personalidade vibrante, autenticidade e uma sensibilidade que tocou muitos dos que a acompanhavam do outro lado do ecrã.

Apesar do ambiente competitivo da casa mais vigiada do país, Nufla conquistou o carinho do público com o seu lado genuíno e a forma intensa com que vivia cada momento. Nunca teve medo de mostrar emoções, fossem elas de alegria, frustração ou vulnerabilidade — uma característica que a tornou ainda mais próxima de quem a via diariamente.

Após a sua participação na Casa dos Segredos, Nufla continuou ligada ao universo da televisão e dos fãs, mantendo-se ativa nas redes sociais, onde partilha reflexões, desabafos e muitos momentos da sua vida pessoal. Mas foi na música que encontrou um novo caminho.

Com talento natural e paixão pelas palavras, lançou-se como cantora, explorando um registo intimista e carregado de emoção. A sua voz — rouca, doce, cheia de alma — tornou-se o espelho perfeito da sua essência: uma mulher intensa, resiliente e criativa, que se recusa a ser apenas "mais uma".

Ao longo dos anos, Nufla tem sido presença assídua em eventos, programas e plataformas onde o foco é o lado mais humano das figuras públicas. É precisamente esse lado que os fãs continuam a admirar: a capacidade de se reinventar, de se manter fiel a si mesma, mesmo longe dos holofotes do reality show.

Uma vida feita de momentos reais

Hoje, o percurso de Nufla é muito mais do que a sua estreia na televisão. É feito de escolhas corajosas, de amor pela família (como tão bem mostrou recentemente, ao despedir-se da avó com uma mensagem comovente), de arte e de uma ligação autêntica com quem a acompanha.

Nesta galeria de imagens, revemos alguns dos momentos mais marcantes desta mulher que nasceu para comunicar com o coração. Do brilho televisivo aos palcos, passando pelas redes sociais onde continua a emocionar e inspirar — Nufla é, sem dúvida, uma presença que fica.

Temas: Nufla

Mais Fotos

Tiago Rufino e Luan Tiófilo juntos no adeus para chorar uma morte: as imagens que emocionaram os fãs

Tiago Rufino e Luan Tiófilo juntos no adeus para chorar uma morte: as imagens que emocionaram os fãs

1 ago, 19:11
Ainda se lembra? Ela foi um fenómeno da Casa dos Segredos 3 e agora faz furor na Internet

Ainda se lembra? Ela foi um fenómeno da Casa dos Segredos 3 e agora faz furor na Internet

11 jul, 11:18
Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante

Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante

26 jun, 16:57
Flávia Vieira, ex-namorada de Savate, mostra-se em grande forma e incendeia as redes

Flávia Vieira, ex-namorada de Savate, mostra-se em grande forma e incendeia as redes

26 jun, 11:32
Rita Almeida surpreende com um look de verão ao lado de companhia especial

Rita Almeida surpreende com um look de verão ao lado de companhia especial

15 jun, 18:22
Daniela Santos ensina Cláudio Ramos a dançar e fala sobre o Desafio Final! Veja o momento hilariante em fotos

Daniela Santos ensina Cláudio Ramos a dançar e fala sobre o Desafio Final! Veja o momento hilariante em fotos

1 abr, 16:28
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Afonso oferece presente de luxo a Jéssica e o casal celebra o primeiro Natal em conjunto. Veja aqui o que recebeu

Afonso oferece presente de luxo a Jéssica e o casal celebra o primeiro Natal em conjunto. Veja aqui o que recebeu

25 dez 2024, 18:51
Rita e Marcelo celebram o primeiro Natal juntos e em família. Veja aqui as imagens

Rita e Marcelo celebram o primeiro Natal juntos e em família. Veja aqui as imagens

25 dez 2024, 17:33
Surpresa! Diogo Alexandre tem novidade e está relacionada com casamento...

Surpresa! Diogo Alexandre tem novidade e está relacionada com casamento...

31 jan, 12:58
Revelado o grande motivo por trás da luta contra a depressão de Bruno de Carvalho

Revelado o grande motivo por trás da luta contra a depressão de Bruno de Carvalho

20 mar, 09:56
Márcia Soares já escolheu com quem vai casar, e é uma cara da TVI

Márcia Soares já escolheu com quem vai casar, e é uma cara da TVI

24 fev, 10:18
Ver Mais

Notícias

‘Trend’ viral junta Francisco Monteiro e Bárbara Parada em vídeo que está a dar que falar

‘Trend’ viral junta Francisco Monteiro e Bárbara Parada em vídeo que está a dar que falar

23 ago, 16:14
Ex-concorrente conheceu o pai graças à participação na Casa dos Segredos: «Recebi uma mensagem dele na gala final»

Ex-concorrente conheceu o pai graças à participação na Casa dos Segredos: «Recebi uma mensagem dele na gala final»

22 ago, 11:30
Alerta! Últimos dias para se inscrever no Secret Story e habilitar-se ao maior prémio de sempre

Alerta! Últimos dias para se inscrever no Secret Story e habilitar-se ao maior prémio de sempre

18 ago, 16:46
Secret Story regressa em setembro com prémio recorde de 250 mil euros

Secret Story regressa em setembro com prémio recorde de 250 mil euros

14 ago, 18:34
Vânia Sá já escolheu o padrinho do bebé e o convite não poderia ter sido mais original

Vânia Sá já escolheu o padrinho do bebé e o convite não poderia ter sido mais original

6 ago, 16:34
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Afinal Flávia tem ou não um namorado? Cantora dá detalhes após o beijo na boca em direto
11:10

Afinal Flávia tem ou não um namorado? Cantora dá detalhes após o beijo na boca em direto

18 mar, 11:57
Cinha Jardim partilha informação sobre vitória de Inês Morais: «A team Zaza fez...»
06:59

Cinha Jardim partilha informação sobre vitória de Inês Morais: «A team Zaza fez...»

18 mar, 10:27
Inês Morais vence o Secret Story e lança farpa assim que dá as primeiras declarações

Inês Morais vence o Secret Story e lança farpa assim que dá as primeiras declarações

17 mar, 12:47
No momento da vitória, Inês Morais sofre percalço em direto! Veja aqui o que aconteceu
02:43

No momento da vitória, Inês Morais sofre percalço em direto! Veja aqui o que aconteceu

17 mar, 12:30
Exclusivo: As primeiras palavras de Inês Morais após vencer o Secret Story Desafio Final: «Eu senti que tentaram sempre desvalorizar a minha vitória no anterior»

Exclusivo: As primeiras palavras de Inês Morais após vencer o Secret Story Desafio Final: «Eu senti que tentaram sempre desvalorizar a minha vitória no anterior»

17 mar, 01:09
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

Ontem às 10:44
Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

Ontem às 01:50
«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda
01:01

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

Ontem às 00:23
As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após notícia da separação, Luís Gonçalves envia mensagem a Carolina Braga: "Ela respondeu-me"

Após notícia da separação, Luís Gonçalves envia mensagem a Carolina Braga: "Ela respondeu-me"

Há 39 min
"Big Brother". Luís Gonçalves abre o jogo sobre o lado mau da fama

"Big Brother". Luís Gonçalves abre o jogo sobre o lado mau da fama

Há 2h e 7min
Após adeus ao "Big Brother Verão", Kina protagoniza emotivo reencontro: "Finalmente"

Após adeus ao "Big Brother Verão", Kina protagoniza emotivo reencontro: "Finalmente"

Hoje às 17:37
Polémica! Ricardinho desmente Ana Duarte e revela que caso vai para tribunal

Polémica! Ricardinho desmente Ana Duarte e revela que caso vai para tribunal

Hoje às 17:00
Após "erro inesperado", Francisco Monteiro faz caricata partilha: saiba o que se passou!

Após "erro inesperado", Francisco Monteiro faz caricata partilha: saiba o que se passou!

Hoje às 16:09
Ver Mais Outros Sites
IOL Footer MIN