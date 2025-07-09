De "Secret Story" à música: o percurso marcante de Nufla, a mulher que conquistou o público com a alma

Flávia Monteiro, a famosa Nufla, está de luto pela perda de alguém muito especial. Saiba tudo.

Flávia Monteiro, mais conhecida como Nufla, entrou no mundo mediático pela porta da frente com a participação no reality show "Secret Story - Casa dos Segredos", da TVI, onde rapidamente se destacou pela sua personalidade vibrante, autenticidade e uma sensibilidade que tocou muitos dos que a acompanhavam do outro lado do ecrã.

Apesar do ambiente competitivo da casa mais vigiada do país, Nufla conquistou o carinho do público com o seu lado genuíno e a forma intensa com que vivia cada momento. Nunca teve medo de mostrar emoções, fossem elas de alegria, frustração ou vulnerabilidade — uma característica que a tornou ainda mais próxima de quem a via diariamente.

Após a sua participação na Casa dos Segredos, Nufla continuou ligada ao universo da televisão e dos fãs, mantendo-se ativa nas redes sociais, onde partilha reflexões, desabafos e muitos momentos da sua vida pessoal. Mas foi na música que encontrou um novo caminho.

Com talento natural e paixão pelas palavras, lançou-se como cantora, explorando um registo intimista e carregado de emoção. A sua voz — rouca, doce, cheia de alma — tornou-se o espelho perfeito da sua essência: uma mulher intensa, resiliente e criativa, que se recusa a ser apenas "mais uma".

Ao longo dos anos, Nufla tem sido presença assídua em eventos, programas e plataformas onde o foco é o lado mais humano das figuras públicas. É precisamente esse lado que os fãs continuam a admirar: a capacidade de se reinventar, de se manter fiel a si mesma, mesmo longe dos holofotes do reality show.

Uma vida feita de momentos reais

Hoje, o percurso de Nufla é muito mais do que a sua estreia na televisão. É feito de escolhas corajosas, de amor pela família (como tão bem mostrou recentemente, ao despedir-se da avó com uma mensagem comovente), de arte e de uma ligação autêntica com quem a acompanha.

Nesta galeria de imagens, revemos alguns dos momentos mais marcantes desta mulher que nasceu para comunicar com o coração. Do brilho televisivo aos palcos, passando pelas redes sociais onde continua a emocionar e inspirar — Nufla é, sem dúvida, uma presença que fica.