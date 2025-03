Débora Neves decidiu mudar a sua vida e entrar numa nova área a nível profissional.

Débora Neves, ex-concorrente do Big Brother - Desafio Final e do Big Brother 2021, no qual foi quase finalista decidiu mudar de vida.

Já Técnica Psicossocial, mas no momento em que decidiu entrar no Big Brother Famosos estava a tirar o curso de Personal Trainer porque gostava muito de exercício físico e vida saudável.

No entanto decidiu mudar radicalmente de desafio profissional. Percorra a galeria que preparámos para si e descubra qual a profissão atual da ex-concorrente Débora Neves.