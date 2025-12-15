Depois da vitória no Big Brother 2020, Soraia Moreira surpreende com conquista inédita

Soraia Moreira surpreende os fãs com anúncio inesperado após vitória do Big Brother 2020.

Soraia Moreira tem motivos para celebrar. A vencedora do Big Brother 2020 anunciou esta segunda-feira que concluiu o mestrado em Jornalismo, alcançando uma nota final de 17 valores, um feito que assinala uma nova etapa no seu percurso académico e profissional.

A novidade foi partilhada nas redes sociais, onde Soraia Moreira publicou uma fotografia a segurar a tese de mestrado e expressou a emoção pelo objetivo alcançado. «Sou mestre em Jornalismo. 17 valores. Ainda custa acreditar. Estou mesmo muito feliz e profundamente grata por esta conquista», escreveu.

Na mesma publicação, a ex-concorrente do reality show deixou uma mensagem de agradecimento a todos os que a acompanharam ao longo deste percurso. A jovem destacou o papel dos professores, sublinhando a orientação, exigência e confiança demonstradas durante a formação académica.

Soraia Moreira fez ainda questão de agradecer à família, ao companheiro Daniel Guerreiro e aos amigos, reconhecendo o apoio constante ao longo desta caminhada. «Obrigada a todos. Vou ser para sempre grata», concluiu.