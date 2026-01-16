Depois do Quénia, Cristina Ferreira e João Monteiro rumam ao destino preferido das luas-de-mel. As fotos que mostram tudo

Cristina Ferreira e João Monteiro continuam nas férias mais românticas de todas e partilharam imagens que são de fazer inveja a qualquer um.

Cristina Ferreira e João Monteiro estiveram de férias no Quénia, em África, mas já rumaram a um outro destino que é, por si só, muito especial para o casal.

A apresentadora e o namorado estão nas Maldivas, um dos mais procurados destinos de lua-de-mel, e não é a primeira vez que desfrutam de uns dias românticos a dois neste local!

Aliás, foi aqui que Cristina Ferreira foi surpreendida com o momento mais romântico de sempre ao lado de João Monteiro. Foi este, aliás, o primeiro destino para onde o casal viajou depois de assumir publicamente a relação.

Cristina Ferreira fez uma partilha, no Instagram, onde mostra as fotografias destas férias.

E revela: «Esta é uma paragem curta antes do próximo país , que é novo para os dois. As Maldivas foram a nossa primeira viagem em conjunto 💜 Pergunta da hospedeira quando vínhamos para cá? É a vossa lua de mel? Resposta…😂😂»