Depressão Ingrid passa pela Covilhã e Pedro Jorge partilha fotografias amorosas com os filhos na neve

Pedro Jorge encantou os seguidores com novas imagens em família na neve, na Covilhã, mostrando momentos amorosos com Marisa e os filhos Yara e Théo enquanto a depressão Ingrid cobria a cidade de branco.

O vencedor do Secret Story 9 partilhou um carrossel de fotografias no Instagram, onde surge a brincar na neve com a companheira e os filhos. A Covilhã, terra natal de Pedro Jorge, foi uma das cidades mais afetadas pelos efeitos da depressão Ingrid, que transformou várias regiões do país num verdadeiro postal de inverno.

Nas imagens, a família aparece feliz e descontraída, enquanto Pedro Jorge descreveu o momento na legenda com a frase: «Se nós não vamos à neve, a neve vem até nós».

Nos stories, o ex-concorrente mostrou também a paisagem nevada desde a varanda, revelando ruas e árvores totalmente cobertas de branco.

