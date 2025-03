Desafio Final: Há um segredo escondido em todos os looks de Claudio Ramos nas galas e vai surpreendê-lo

Fique a saber o segredo escondido atrás dos looks de Claudio Ramos nas galas do Desafio Final.

O Secret Story - Desafio Final está a chegar ao fim e na reta final do programa, desvendamos um segredo escondido atrás dos looks que Claudio Ramos escolheu usar, para apresentar as galas desta edição.

Nestas ocasiões especiais, o apresentador optou sempre por looks monocrómaticos, escolhendo usar uma só cor no fato, camisa e gravata, uma tendência que se usa atualmente.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e recorde os looks escolhidos por Claudio Ramos nas galas do Desafio Final.

Recorde-se que Claudio Ramos apresentou o Secret Story - Desafio Final e irá ser também a cara do próximo reality-show que está a chegar à TVI: O Big Brother 2025 com data de estreia marcada para dia 23 de março.

