Desistência de Bruno: Do choque às lágrimas. As reações dos concorrentes em imagens

Bruno decidiu abandonar o Secret Story 9 no Especial desta, dia 25 de novembro de 2025, deixando os colegas em choque e muito chorosos.
Na sala, quando anunciou a decisão, Bruno não conteve as lágrimas ao explicar que precisa de estar com a família, sobretudo com a mulher e as filhas, para acalmar o coração.
Os colegas também não esconderam o choque e depois as lágrimas, sendo que Dylan, Inês e Marisa eram os mais inconsoláveis. Surpreendentemente, também Pedro chorou.
Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens das reações dos concorrentes à desistência de Bruno.