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Dez homens, dez corpos esculturais: As fotos dos concorrentes do Secret Story 10 que estão a deixar a internet sem fôlego

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Dez concorrentes, dez histórias e dez corpos que não passam despercebidos. Os homens do Secret Story 10 impressionam muito antes de entrarem na casa mais vigiada do País.

Os concorrentes do Secret Story 10 não se ficam pelo conteúdo dentro da casa mais vigiada do País. Lá fora, nas redes sociais, os homens do reality show da TVI revelam outra faceta e os corpos esculturais não passam despercebidos.

Antes de aceitarem o desafio da TVI, vários participantes já marcavam presença assídua no Instagram, partilhando momentos da vida pessoal que deixam pouco à imaginação. Confiança, atitude e sensualidade são a marca registada destas fotografias.

Percorra agora a galeria que preparámos para si com as fotos mais sensuais dos concorrentes do Secret Story 10.

Temas: Sensualidade Musculos

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