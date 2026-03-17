Dez homens, dez corpos esculturais: As fotos dos concorrentes do Secret Story 10 que estão a deixar a internet sem fôlego

Os concorrentes do Secret Story 10 não se ficam pelo conteúdo dentro da casa mais vigiada do País. Lá fora, nas redes sociais, os homens do reality show da TVI revelam outra faceta e os corpos esculturais não passam despercebidos.
Antes de aceitarem o desafio da TVI, vários participantes já marcavam presença assídua no Instagram, partilhando momentos da vida pessoal que deixam pouco à imaginação. Confiança, atitude e sensualidade são a marca registada destas fotografias.
Percorra agora a galeria que preparámos para si com as fotos mais sensuais dos concorrentes do Secret Story 10.