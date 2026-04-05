Digno de Hollywood! Cristina Ferreira deslumbra com o vestido branco que todas querem ter: mostramos todos os detalhes

Cristina Ferreira superou todas as expectativas com o look escolhido para a gala do Secret Story 10. Veja todos os detalhes.

Cristina Ferreira surpreendeu tudo e todos com o look escolhido para conduzir a gala do Secret Story 10 deste domingo de Páscoa, 5 de abril.

A apresentadora já nos habituou à sua elegância, mas superou todas as expectativas com um vestido branco com um corte que favorece e muito a sua silhueta esculpida.

Para a ocasião, Cristina Ferreira elegeu um vestido branco comprido, com corte sereia e com decote halter, com as costas semi-abertas e com vários lacinhos. Tem ainda um laço enorme no corte da saia.

A comunicadora completou o visual com umas sandálias douradas, com joias douradas e usou o cabelo com um apanhado muito vintage.