Digno de meme! Catarina Miranda não esconde surpresa após revelação de Diogo sobre namoro com Ariana

A reação de Catarina Miranda às declarações de Diogo sobre Ariana não passou despercebida durante a gala do Secret Story – Desafio Final. A ex-concorrente, presente na plateia para apoiar Afonso, mostrou-se surpreendida com a revelação e acabou por protagonizar um dos momentos mais comentados da noite.

A gala deste domingo do Secret Story – Desafio Final ficou marcada por um momento inesperado protagonizado por Diogo. Depois de Cristina Ferreira anunciar a expulsão de Ariana, o ex-concorrente foi confrontado em direto sobre a relação entre os dois e acabou por fazer uma revelação que deixou o estúdio em choque. Apesar de admitir que os dois estavam juntos, Diogo garantiu que ainda não existe um namoro oficial.

As palavras do ex-concorrente apanharam muitos de surpresa, sobretudo porque, nas últimas semanas, o casal já dava sinais de estar a viver uma relação assumida cá fora. Enquanto Diogo explicava tudo, as câmaras captaram várias reações na plateia. Catarina Miranda, presente na gala para apoiar Afonso, destacou-se de imediato pelas expressões de surpresa perante a conversa conduzida por Cristina Ferreira.

O momento tornou-se rapidamente um dos mais comentados da noite nas redes sociais, com muitos espectadores a reagirem à hesitação de Diogo em assumir oficialmente a relação com Ariana.

Recorde-se que o ex-concorrente já tinha explicado anteriormente, no programa Momento Certo, da TVI, que apesar de estarem juntos, ainda não tinha existido um pedido formal de namoro.

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