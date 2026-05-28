Do reality ao sucesso: a nova fase da vida deste ex-concorrente que está a dar que falar

João Mota, vencedor da segunda edição da Casa dos Segredos e ex-namorado da atriz Mariana Monteiro, vive uma nova fase marcada pela escrita e pela vida académica.

João Mota ficou conhecido do grande público após vencer a segunda edição da Casa dos Segredos e durante anos esteve também ligado à atriz Mariana Monteiro, numa das relações mais mediáticas da televisão portuguesa. O relacionamento terminou em 2019, mas o ex-concorrente continuou a apostar em novos desafios longe dos reality shows.

Atualmente, João Mota dedica-se à escrita criativa, lançou recentemente o livro “Tudo o que nunca te disse, meu amor” e dinamiza workshops na área. Além disso, celebrou ainda a conclusão do curso de Psicologia, uma conquista que descreveu como “um dos capítulos mais bonitos” da sua vida.