Do Secret Story para a vida: as primeiras imagens da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira

Liliana Oliveira e Fábio Pereira vivem um momento muito especial e decidiram partilhá-lo com os fãs, mostrando as primeiras imagens da casa onde já começaram a vida a dois.

O amor que nasceu em Secret Story – Casa dos Segredos 9 continua a crescer fora do reality. Liliana Oliveira e Fábio Pereira já vivem juntos e abriram as portas da nova casa, partilhando vários registos que rapidamente conquistaram os seguidores.

Nas imagens, o casal mostra alguns detalhes do novo lar, que marca o início de uma fase importante da relação. Um mês depois de terem dormido juntos pela primeira vez fora da Casa, Liliana e Fábio celebram agora a primeira noite na casa que escolheram para construir o futuro a dois.

Veja todas as fotografias da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira na galeria que preparámos para si.