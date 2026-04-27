Dois andares e uma escadaria de luxo: As imagens inéditas da casa de Liliana, do Secret Story 10

Veja a casa de luxo de Liliana Araújo.

Depois da intensa experiência no Secret Story 10, Liliana Araújo regressou finalmente a casa e fez questão de partilhar o momento com os seguidores, revelando as imagens do seu ninho.

Com uma decoração moderna, linhas minimalistas e uma imponente escadaria iluminada, o espaço revelou-se um verdadeiro lar de luxo.

Entre elementos sofisticados e uma estética contemporânea, a casa acabou por captar tantas atenções quanto o próprio momento em família.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens da casa de sonho da ex-concorrente.