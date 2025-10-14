Dolores Aveiro: momentos ternurentos com Cristiano Ronaldo e a família

Veja as fotos mais ternurentas de Dolores Aveiro com Cristiano Ronaldo, o neto Cristianinho e as filhas. Um retrato cheio de amor, união e momentos em família.

Dolores Aveiro é muito mais do que a mãe de Cristiano Ronaldo — é o verdadeiro pilar da família Aveiro. Sempre com um sorriso no rosto e rodeada de amor, a matriarca madeirense partilha, frequentemente, momentos únicos ao lado dos filhos e dos netos, mostrando o lado mais genuíno e familiar do clã que conquistou o mundo.

Na galeria de imagens que preparámos, é possível ver Dolores Aveiro em momentos de grande cumplicidade com o filho Cristiano Ronaldo, mas também com o neto Cristianinho e as filhas Kátia, Elma e Liliana. Entre gargalhadas, abraços e olhares cheios de carinho, cada fotografia revela o forte laço que une esta família que continua a emocionar os fãs em todo o mundo.

Orgulhosa do percurso do filho e sempre dedicada aos seus, Dolores Aveiro tem mostrado que o sucesso da família não é apenas medido em títulos e conquistas, mas também no amor, união e simplicidade que mantêm vivos os valores que a acompanharam desde a Madeira até ao estrelato mundial.

Veja, agora, as melhores fotos de Dolores Aveiro com Cristiano Ronaldo e a família, e descubra o lado mais terno e inspirador da “rainha” do clã Aveiro.