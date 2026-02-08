Dylan e Inês em Las Vegas! Vejas as primeiras fotografias da viagem que deu polémica no Secret Story 9

Dylan e Inês estão a aproveitar cada segundo das férias em Las Vegas. Veja as imagens da viagem que surgiu numa gala do Secret Story 9 e acabou por unir o casal fora da casa.

Dylan Fonte e Inês Gama continuam a encantar os seguidores com as imagens das suas férias em Las Vegas. O casal, que se conheceu no Secret Story 9, está a viver dias intensos na cidade do entretenimento, numa viagem que começou como um prémio televisivo e acabou como uma experiência a dois.

Através das redes sociais, os ex-concorrentes têm mostrado vários momentos da aventura, desde passeios pelos locais mais icónicos da cidade até momentos de descontração e cumplicidade. A viagem foi oferecida a Dylan ainda dentro da casa e o convite a Inês aconteceu em pleno direto, numa das galas do programa.

Agora, já fora do jogo e longe de polémicas, Dylan e Inês mostram-se focados em aproveitar cada instante, com imagens que refletem diversão, romantismo e muita sintonia. Uma galeria que confirma que esta viagem ficou longe de ser apenas um prémio.