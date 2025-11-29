Ao Minuto

08:41
Inês já ultrapassou a saída der Dylan? «Custa, mas...» - Big Brother
00:59

Inês já ultrapassou a saída der Dylan? «Custa, mas...»

08:39
Recusa do quarto secreto volta a ser tema. Pedro é implacável com críticas de Liliana - Big Brother
04:41

Recusa do quarto secreto volta a ser tema. Pedro é implacável com críticas de Liliana

08:27
Unidos contra todos? Liliana e Fábio fingem chorar na cadeira quente - Big Brother
01:46

Unidos contra todos? Liliana e Fábio fingem chorar na cadeira quente

08:26
«Ovelha que come de boca aberta…» Opinião de Fábio deixa Ana incrédula - Big Brother
08:46

«Ovelha que come de boca aberta…» Opinião de Fábio deixa Ana incrédula

08:14
Opinião sobre Marisa deixa vários concorrentes aos gritos - Big Brother
07:51

Opinião sobre Marisa deixa vários concorrentes aos gritos

08:06
Inês não quer que se toque no nome de Dylan. Mas Leandro toma uma posição - Big Brother
02:22

Inês não quer que se toque no nome de Dylan. Mas Leandro toma uma posição

01:12
O que ninguém viu! Esta foi a reação de Dylan ao descobrir o segredo de Marisa e Pedro - Big Brother

O que ninguém viu! Esta foi a reação de Dylan ao descobrir o segredo de Marisa e Pedro

00:53
Nomeações ao rubro: Fique a conhecer que está em risco de ir à 'chapa' nesta semana - Big Brother
09:38

Nomeações ao rubro: Fique a conhecer que está em risco de ir à 'chapa' nesta semana

00:47
Dylan e Flávio Furtado entram em despique: «Eu nunca gozei com o Leandro nesse aspeto!» - Big Brother
03:52

Dylan e Flávio Furtado entram em despique: «Eu nunca gozei com o Leandro nesse aspeto!»

00:33
Porquinho da sorte dá imunidade a concorrente! Saiba quem venceu a prova - Big Brother
05:10

Porquinho da sorte dá imunidade a concorrente! Saiba quem venceu a prova

00:31
Surpresa na gala. Marisa acerta em cheio no segredo de Leandro e deixa todos de boca aberta - Big Brother

Surpresa na gala. Marisa acerta em cheio no segredo de Leandro e deixa todos de boca aberta

00:29
Leandro explica história por detrás do segredo: «Tinha 19 anos, e dois individuos encapuzados...» - Big Brother
03:45

Leandro explica história por detrás do segredo: «Tinha 19 anos, e dois individuos encapuzados...»

00:26
«Enganaste-nos bem!»: Casa em choque ao descobrir o segredo de Leandro - Big Brother
05:50

«Enganaste-nos bem!»: Casa em choque ao descobrir o segredo de Leandro

00:26
Em cheio! Marisa acerta no segredo de Leandro: «Sofri um assalto à mão armada» - Big Brother
05:50

Em cheio! Marisa acerta no segredo de Leandro: «Sofri um assalto à mão armada»

00:17
Leandro afirma: «Com as situações graves com o Dylan, claro que o queria daqui para fora» - Big Brother
02:26

Leandro afirma: «Com as situações graves com o Dylan, claro que o queria daqui para fora»

00:14
Casal separado! Inês chora sem parar com saída de Dylan: «Não sei se foi por causa desta semana» - Big Brother
03:43

Casal separado! Inês chora sem parar com saída de Dylan: «Não sei se foi por causa desta semana»

00:11
Um dos casais está separado: Este foi o concorrente expulso do Secret Story 9 e estas foram as lágrimas - Big Brother

Um dos casais está separado: Este foi o concorrente expulso do Secret Story 9 e estas foram as lágrimas

00:10
Perdida em lágrimas e a soluçar! Inês fica desfeita com a expulsão de Dylan - Big Brother
06:37

Perdida em lágrimas e a soluçar! Inês fica desfeita com a expulsão de Dylan

00:10
Euforia total! Liliana fica fora de si ao ver Fábio regressar à casa - Big Brother
06:37

Euforia total! Liliana fica fora de si ao ver Fábio regressar à casa

00:04
Gritos e queixos no chão: Estúdio em choque com o concorrente expulso do Secret Story - Big Brother
01:42

Gritos e queixos no chão: Estúdio em choque com o concorrente expulso do Secret Story

23:42
Flávio Furtado expõe gesto caricato da mãe de Pedro que passou despercebido na gala - Big Brother
02:35

Flávio Furtado expõe gesto caricato da mãe de Pedro que passou despercebido na gala

23:38
Pedro implora à Voz um quarto secreto com Marisa - Big Brother
03:03

Pedro implora à Voz um quarto secreto com Marisa

23:33
Lágrimas e mais lágrimas! Pedro chora ao receber foto única da família - Big Brother
02:07

Lágrimas e mais lágrimas! Pedro chora ao receber foto única da família

23:29
Acusado de «inferiorizar» os colegas, Leandro reage: «Vocês é que andam aí a insinuar...» - Big Brother
05:56

Acusado de «inferiorizar» os colegas, Leandro reage: «Vocês é que andam aí a insinuar...»

23:20
«Tu tens medo do Leandro!»: Liliana e Pedro têm discussão acesa - Big Brother
04:24

«Tu tens medo do Leandro!»: Liliana e Pedro têm discussão acesa

