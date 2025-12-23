Ao Minuto
18:40
04:20
«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.
18:34
00:51
Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»
18:14
00:39
Pedro aproveita dinâmica para atacar Leandro: «Parece aqueles meninos que quando não agrada, amua»
18:12
01:08
Marisa retribui farpas a Liliana: «Ela levanta-se para provocar e fazer Vt e depois vai dormir»
18:02
01:33
Liliana faz sessão de autoelogios e deixa colegas estupefactos: «Sou uma caixinha de surpresas»
17:23
01:35
Liliana desfaz-se em elogios a Francisco, o amigo de Pedro que fez furor na gala passada: «Ele pareceu-me...»
17:10
Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9
16:04
05:35
Nem no Natal esquecem a rivalidade. Liliana volta à carga contra Pedro: «Fiquei chocada pela pessoa que ele é»
