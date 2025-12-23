Ao Minuto

18:40
«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda. - Big Brother
04:20

«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.

18:37
Inês "rasga" Liliana: «Só aturamos porque é Natal e para não parecer mal» - Big Brother
01:45

Inês "rasga" Liliana: «Só aturamos porque é Natal e para não parecer mal»

18:34
Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...» - Big Brother
00:51

Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»

18:24
Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga» - Big Brother
02:42

Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»

18:24
Polémica! Pedro e Liliana entram em despique... por causa de Inês - Big Brother
02:42

Polémica! Pedro e Liliana entram em despique... por causa de Inês

18:15
«Ela anda a patinar no gelo. Bailarina estragada»: Pedro tece duras críticas a Liliana - Big Brother
00:42

«Ela anda a patinar no gelo. Bailarina estragada»: Pedro tece duras críticas a Liliana

18:14
Pedro aproveita dinâmica para atacar Leandro: «Parece aqueles meninos que quando não agrada, amua» - Big Brother
00:39

Pedro aproveita dinâmica para atacar Leandro: «Parece aqueles meninos que quando não agrada, amua»

18:12
Marisa retribui farpas a Liliana: «Ela levanta-se para provocar e fazer Vt e depois vai dormir» - Big Brother
01:08

Marisa retribui farpas a Liliana: «Ela levanta-se para provocar e fazer Vt e depois vai dormir»

18:10
Marisa rasga Inês de elogios: «Ela não precisa de estar em altas algazarras para...» - Big Brother
00:43

Marisa rasga Inês de elogios: «Ela não precisa de estar em altas algazarras para...»

18:03
«Já estava na hora de estares lá fora»: Liliana implacável com Marisa - Big Brother
01:08

«Já estava na hora de estares lá fora»: Liliana implacável com Marisa

18:02
Liliana faz sessão de autoelogios e deixa colegas estupefactos: «Sou uma caixinha de surpresas» - Big Brother
01:33

Liliana faz sessão de autoelogios e deixa colegas estupefactos: «Sou uma caixinha de surpresas»

18:00
Liliana "quebra" espírito natalício e ataca Leandro: «Mentiras...» - Big Brother
01:02

Liliana "quebra" espírito natalício e ataca Leandro: «Mentiras...»

17:23
Liliana desfaz-se em elogios a Francisco, o amigo de Pedro que fez furor na gala passada: «Ele pareceu-me...» - Big Brother
01:35

Liliana desfaz-se em elogios a Francisco, o amigo de Pedro que fez furor na gala passada: «Ele pareceu-me...»

17:10
Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9 - Big Brother

Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

16:47
Brilhos e lantejoulas! Concorrentes preparam-se para a grande noite de Natal - Big Brother
00:56

Brilhos e lantejoulas! Concorrentes preparam-se para a grande noite de Natal

16:41
Entre beijos ardentes e abraços, Pedro e Marisa trocam juras de amor: «És um orgulho» - Big Brother
05:13

Entre beijos ardentes e abraços, Pedro e Marisa trocam juras de amor: «És um orgulho»

16:13
Emocionada, Marisa declara-se à rival Liliana: «Foi graças a ti que...» - Big Brother
02:21

Emocionada, Marisa declara-se à rival Liliana: «Foi graças a ti que...»

16:04
Nem no Natal esquecem a rivalidade. Liliana volta à carga contra Pedro: «Fiquei chocada pela pessoa que ele é» - Big Brother
05:35

Nem no Natal esquecem a rivalidade. Liliana volta à carga contra Pedro: «Fiquei chocada pela pessoa que ele é»

14:37
Pedro diz a Marisa: «Criticas a Liliana, mas és igual» - Big Brother
09:58

Pedro diz a Marisa: «Criticas a Liliana, mas és igual»

12:41
Cristina Ferreira sobre sucesso de Zé: «Acham que a Liliana está à espera?» - Big Brother
01:34

Cristina Ferreira sobre sucesso de Zé: «Acham que a Liliana está à espera?»

12:39
Houve conversa entre Dylan e Vera: eles contam tudo pela primeira vez - Big Brother
08:52

Houve conversa entre Dylan e Vera: eles contam tudo pela primeira vez

12:33
Ana Cristina já falou com Bruno desde a saída do programa? Ela conta tudo - Big Brother
08:43

Ana Cristina já falou com Bruno desde a saída do programa? Ela conta tudo

12:28
Rui viajou até aos Açores para visitar Mariana… e nem acredita quem se juntou - Big Brother
09:26

Rui viajou até aos Açores para visitar Mariana… e nem acredita quem se juntou

12:22
Vera já resolveu tudo com Dylan? «Senti necessidade de pedir desculpas» - Big Brother
04:24

Vera já resolveu tudo com Dylan? «Senti necessidade de pedir desculpas»

12:18
Leandro deixa Marisa em lágrimas e Pedro em palavras com agradecimento sentido - Big Brother
08:50

Leandro deixa Marisa em lágrimas e Pedro em palavras com agradecimento sentido

Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Há 3h e 47min
Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é

Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é

Hoje às 14:45
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Hoje às 14:00
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

21 dez, 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Jantar de Natal quase arruinado? Uma simples sobremesa quase estraga o espírito da noite
03:12

Jantar de Natal quase arruinado? Uma simples sobremesa quase estraga o espírito da noite

Hoje às 08:31
Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

21 dez, 22:47
«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala
02:58

«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala

21 dez, 22:44
«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque
03:10

«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque

21 dez, 22:33
Em dia de Natal, Bruna Gomes emociona Bernardo Sousa com declaração de amor: «É a pessoa que eu sempre quis na minha vida»

Em dia de Natal, Bruna Gomes emociona Bernardo Sousa com declaração de amor: «É a pessoa que eu sempre quis na minha vida»

Hoje às 11:21
Após um ano, Bárbara Parada surge com homem especial: "Tive de lutar..."

Após um ano, Bárbara Parada surge com homem especial: "Tive de lutar..."

Hoje às 10:21
Bruno Savate e a filha surgem com look insólito... em frente da árvore de Natal!

Bruno Savate e a filha surgem com look insólito... em frente da árvore de Natal!

Ontem às 16:32
Na véspera de Natal, Bárbara Parada recebe rosas: saiba de quem!

Na véspera de Natal, Bárbara Parada recebe rosas: saiba de quem!

Ontem às 15:02
Soraia Moreira anuncia: "O verdadeiro milagre de Natal"

Soraia Moreira anuncia: "O verdadeiro milagre de Natal"

Ontem às 11:48
