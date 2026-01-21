É assim que está a filha de Sofia Sousa e Tierry Vilson aos 12 anos. As imagens impressionam

Ao Minuto

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher - Big Brother

12:03
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial - Big Brother
00:24

11:53
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
01:50

13:34
Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela» - Big Brother

12:32
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado - Big Brother
06:57

12:30
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro - Big Brother
05:16

12:07
Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?” - Big Brother
03:42

12:06
Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar” - Big Brother
08:33

11:56
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9” - Big Brother
05:16

11:55
Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque” - Big Brother
05:16

11:53
Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?” - Big Brother
02:28

11:47
Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual” - Big Brother
05:45

11:47
Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas” - Big Brother
05:45

11:40
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?” - Big Brother
03:09

09:09
«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado - Big Brother

10:28
Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida” - Big Brother
05:43

10:21
Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

10:21
“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

10:17
Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo” - Big Brother
04:50

10:16
Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story” - Big Brother
04:50

10:10
Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?” - Big Brother
06:03

10:02
Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo” - Big Brother
01:30

19:14
Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória - Big Brother
05:28

19:08
Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo - Big Brother
04:24

19:03
Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa - Big Brother
01:24

É assim que está a filha de Sofia Sousa e Tierry Vilson aos 12 anos. As imagens impressionam

É assim que está a filha de Sofia Sousa e Tierry Vilson aos 12 anos. As imagens impressionam - Big Brother
Veja como está crescida a menina.

Sofia Sousa e Tierry Vilson são dois ex-concorrentes do «Secret Story - Casa dos Segredos 4», que foi transmitido em 2013. 

No momento em que ambos entraram na Casa, deixaram cá fora a, ainda bebé, Yasmine Dafne, com apenas seis meses.

Foi no Secret Story - Casa dos Segredos 4 que os portugueses puderam acompanhar alguns momentos do romance algo conturbado dos dois. 

Atualmente, a Yasmine Dafne tem 12 anos e está muito crescida. 

Recorde-se também que Yasmine Dafne é nesta de Teresa Silva, comentadora do Secret Story - Desafio Final

 Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja como está atualmente a filha de Sofia Sousa e Tierry Vilson. 

Temas: Sofia Sousa Tierry Vilson

