É assim que está a filha de Sofia Sousa e Tierry Vilson aos 12 anos. As imagens impressionam

Veja como está crescida a menina.

Sofia Sousa e Tierry Vilson são dois ex-concorrentes do «Secret Story - Casa dos Segredos 4», que foi transmitido em 2013.

No momento em que ambos entraram na Casa, deixaram cá fora a, ainda bebé, Yasmine Dafne, com apenas seis meses.

Foi no Secret Story - Casa dos Segredos 4 que os portugueses puderam acompanhar alguns momentos do romance algo conturbado dos dois.

Atualmente, a Yasmine Dafne tem 12 anos e está muito crescida.

Recorde-se também que Yasmine Dafne é nesta de Teresa Silva, comentadora do Secret Story - Desafio Final,

