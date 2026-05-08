É oficial! Dylan Fonte pede Inês Gama em casamento: A novidade que parou a Internet e a foto do anel

Inês contou como tudo aconteceu e mostrou o anel de noivado.

Cinco meses depois de se terem apaixonado no Secret Story 9, Dylan e Inês têm uma novidade para dar ao mundo: Estão noivos. O casal, que se conheceu dentro da casa mais vigiada do País, anunciou o grande passo nas redes sociais e emocionou os seguidores.

Foi Inês quem partilhou a novidade no Instagram, através de um carrossel de fotografias que a mostram radiante ao lado de Dylan, com o anel no dedo. As palavras que acompanharam as imagens não deixaram ninguém indiferente:

«Ontem, no meio de gargalhadas, beijos, e muitos nervos, o Dylan pediu-me em casamento… e a minha resposta vai continuar a ser SIM para o resto da vida»

A ex-concorrente aproveitou ainda para refletir sobre a história de amor que os une, uma ligação que nenhum dos dois esperava:

«Encontrámo-nos numa altura em que nenhum dos dois imaginava o quanto a vida podia mudar tão depressa. E hoje, olhando para nós, sei que encontrei a minha casa numa pessoa. O meu melhor amigo, o meu porto seguro e também aquele que me atura até nas minhas versões mais dramáticas (que são muitas)»

Com o coração cheio, Inês fechou a publicação com uma promessa que rapidamente viralizou:

«Prometo continuar a rir contigo, a chatear-te quando me apetece e a amar-te nos dias mais leves e bonitos mas também nos difíceis ou menos bons… prometo escolher-te todos os dias. Agora sim… oficialmente NOIVOS!!!!!»

A publicação inundou-se de comentários de fãs e amigos a celebrar a união do casal.