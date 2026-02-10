É um símbolo do empreendedorismo jovem e deixou Cristina Ferreira rendida. As imagens da mulher do momento

Conheça a jovem que está a dar muito que falar.

Maria Costa Maia tem vindo a afirmar-se como um verdadeiro símbolo de empreendedorismo no universo digital e da beleza. Influencer e empresária, construiu a ÈME Beauty, transformando um projecto pessoal numa marca sólida e em crescimento.

O seu percurso não passou despercebido a Cristina Ferreira, que ficou impressionada com o caminho feito por Maria Costa Maia e com a forma como conseguiu consolidar a sua marca.

Dessa admiração nasceu a recente parceria entre a ÈME Beauty e a GIRA, marca da apresentadora, unindo duas mulheres que partilham uma abordagem prática, ambiciosa e muito focada no negócio.

Mais do que uma simples colaboração, a ÈME Beauty x GIRA representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido por Maria Costa Maia ao longo dos últimos anos.

A parceria reforça a ideia de que o empreendedorismo feminino em Portugal está cada vez mais forte e que histórias construídas com autenticidade e estratégia continuam a abrir portas.

