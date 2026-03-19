É uma das concorrentes de um reality Show mais sexys de sempre. As melhores imagens de Jully Rose

Jully Rose, concorrente do Big Brother 2022, já habituou os fãs à sua sensualidade, mas consegue sempre surpreendê-los.

Juliana Vieira, mais conhecida por Jully Rose, é uma das concorrentes de um reality show mais sexys de sempre. A jovem entrou no Big Brother 2022, o programa que sagrou Miguel Vicente como grande vencedor, e desde aí que a sua popularidade está cada vez maior.

Jully Rose trabalha com plataformas de adultos. Nas redes sociais não esconde a sua sensualidade e são inúmeras as fotografias que partilha a mostrar o lado mais sexy. Ninguém fica indiferente às curvas de que é dona.

Percorra a nossa galeria e veja as fotos mais ousadas de Jully Rose. As melhores imagens estão no fim.