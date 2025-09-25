É uma 'vilã' no Secret Story e uma 'bomba' na Internet: As fotos mais ousadas e sensuais de Ana

Ana Batista, concorrente do Secret Story 9 e amiga próxima da ex-participante Carolina Nunes, está a dar que falar com as publicações partilhadas nas redes sociais.

A jovem de 25 anos, que entrou recentemente na casa mais vigiada do país, já tinha conquistado seguidores cá fora graças à sua forte presença digital. Agora, as fotografias mais ousadas que partilha voltaram a ganhar destaque, acumulando centenas de comentários e gostos.

A ligação de Ana Batista a Carolina Nunes, que também marcou presença numa edição anterior do programa, tem sido igualmente comentada pelos fãs. Esta proximidade tem alimentado ainda mais a atenção do público, que acompanha com interesse não só os passos da concorrente dentro da casa, mas também os conteúdos que continua a fazer furor fora dela.