Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

10:45
Hilariante! Jéssica prega partida às amigas Sara e Catarina para as tirar da cama - Big Brother
01:16

Hilariante! Jéssica prega partida às amigas Sara e Catarina para as tirar da cama

10:38
Cada vez mais cúmplices! Hugo começa o dia a dar miminhos a Sara na cama - Big Brother
01:14

Cada vez mais cúmplices! Hugo começa o dia a dar miminhos a Sara na cama

10:11
Concorrência para Pedro Jorge? João, Eva e Liliana dão show matinal a dançar «Loba» de Ana Duarte: e o momento é hilariante - Big Brother
01:48

Concorrência para Pedro Jorge? João, Eva e Liliana dão show matinal a dançar «Loba» de Ana Duarte: e o momento é hilariante

01:33
Lapdance super sensual! Hélder despe-se para dançar para Luzia e deixa-a estupefacta - Big Brother
02:50

Lapdance super sensual! Hélder despe-se para dançar para Luzia e deixa-a estupefacta

01:28
Mãe de Hélder revela «a nora que gostaria de ter»... e está dentro da casa! A escolha surpreende (Exclusivo) - Big Brother
01:24

Mãe de Hélder revela «a nora que gostaria de ter»... e está dentro da casa! A escolha surpreende (Exclusivo)

01:20
Apalpões marotos! Diogo e João protagonizam momento hilariante - Big Brother
03:09

Apalpões marotos! Diogo e João protagonizam momento hilariante

01:16
Com cara de poucos amigos! Diogo e Ariana falam debaixo da almofada e Eva não esconde os ciúmes - Big Brother
02:28

Com cara de poucos amigos! Diogo e Ariana falam debaixo da almofada e Eva não esconde os ciúmes

01:15
«Lá fora era diferente...»: Ariana faz confissão escaldante a Diogo à frente de Eva - Big Brother
02:28

«Lá fora era diferente...»: Ariana faz confissão escaldante a Diogo à frente de Eva

01:00
«Às vezes pergunto-me se o Diogo conhece a namorada»: Irmã de Eva faz revelações "bombásticas" (Exclusivo) - Big Brother
03:12

«Às vezes pergunto-me se o Diogo conhece a namorada»: Irmã de Eva faz revelações "bombásticas" (Exclusivo)

00:50
Após ataque de choro noturno, Eva impõe limites a Diogo em relação a Ariana: «Fico a sentir-me mal» - Big Brother
03:10

Após ataque de choro noturno, Eva impõe limites a Diogo em relação a Ariana: «Fico a sentir-me mal»

00:30
Sara deixa tudo em pratos limpos com Hugo: «Eu quero chegar mais longe, não quero...» - Big Brother
03:12

Sara deixa tudo em pratos limpos com Hugo: «Eu quero chegar mais longe, não quero...»

00:27
Ladrão na casa? Liliana passa-se com o desaparecimento do café: «Espero que vos dê...» - Big Brother
02:53

Ladrão na casa? Liliana passa-se com o desaparecimento do café: «Espero que vos dê...»

00:20
Hugo assume-se confuso com o que sente por Sara: «Chego aqui e apareces tu...» - Big Brother
04:30

Hugo assume-se confuso com o que sente por Sara: «Chego aqui e apareces tu...»

00:00
À frente um do outro! Enquanto Eva dá mimos a João, Diogo brinca com Ariana na cama - Big Brother
04:24

À frente um do outro! Enquanto Eva dá mimos a João, Diogo brinca com Ariana na cama

23:25
Namorada de Diogo? Eva tenta dar a volta a João, mas este não tem dúvidas: «Foste ali feita tontinha...» - Big Brother
02:57

Namorada de Diogo? Eva tenta dar a volta a João, mas este não tem dúvidas: «Foste ali feita tontinha...»

23:09
Sara assume-se perdida em relação a Hugo: «Queres que eu faça ou diga o quê?» - Big Brother
02:51

Sara assume-se perdida em relação a Hugo: «Queres que eu faça ou diga o quê?»

23:07
Hugo faz confissão a Sara sobre a pessoa que tem cá fora: «Eu amo-a... mas não há fogo» - Big Brother
02:46

Hugo faz confissão a Sara sobre a pessoa que tem cá fora: «Eu amo-a... mas não há fogo»

23:05
Hugo indignado com exigência de Sara: «Porque é que tenho de sair da tua cama para respeitar a pessoa?» - Big Brother
02:46

Hugo indignado com exigência de Sara: «Porque é que tenho de sair da tua cama para respeitar a pessoa?»

22:38
Ciúmes à vista? Eva e Diogo discutem: «Eu vou-me passar contigo» - Big Brother
02:35

Ciúmes à vista? Eva e Diogo discutem: «Eu vou-me passar contigo»

22:25
Só rir: Nomeados defendem permanência na casa usando as palavras hilariantes do plasma - Big Brother
06:40

Só rir: Nomeados defendem permanência na casa usando as palavras hilariantes do plasma

22:18
Concílio de nomeados: Concorrentes defendem permanência na casa - Big Brother
03:25

Concílio de nomeados: Concorrentes defendem permanência na casa

22:14
Diogo e Sara olhos nos olhos e de mãos dadas. Até a Voz reage: «O primeiro a beijar...» - Big Brother
04:13

Diogo e Sara olhos nos olhos e de mãos dadas. Até a Voz reage: «O primeiro a beijar...»

22:09
 Norberto e Luzia têm conversa picante a sós: «E nós na cama...» - Big Brother
02:09

 Norberto e Luzia têm conversa picante a sós: «E nós na cama...»

22:07
Tiago faz revelações a Catarina: «Estás doida por mim» E Norberto na sala nem faz ideia - Big Brother
03:01

Tiago faz revelações a Catarina: «Estás doida por mim» E Norberto na sala nem faz ideia

22:03
João tenta "seduzir" Ana e o desfecho é inesperado: «És o meu top 1» - Big Brother
02:34

João tenta "seduzir" Ana e o desfecho é inesperado: «És o meu top 1»

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Hilariante! Jéssica prega partida às amigas Sara e Catarina para as tirar da cama

Hilariante! Jéssica prega partida às amigas Sara e Catarina para as tirar da cama

Há 6 min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Cada vez mais cúmplices! Hugo começa o dia a dar miminhos a Sara na cama

Cada vez mais cúmplices! Hugo começa o dia a dar miminhos a Sara na cama

Há 13 min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Concorrência para Pedro Jorge? João, Eva e Liliana dão show matinal a dançar «Loba» de Ana Duarte: e o momento é hilariante

Concorrência para Pedro Jorge? João, Eva e Liliana dão show matinal a dançar «Loba» de Ana Duarte: e o momento é hilariante

Há 40 min
Ainda se lembra deste D'ZRT no Big Brother? 13 anos depois, foi pai pela segunda vez e mostra as fotos do filho

Ainda se lembra deste D'ZRT no Big Brother? 13 anos depois, foi pai pela segunda vez e mostra as fotos do filho

Há 1h e 7min
Lapdance super sensual! Hélder despe-se para dançar para Luzia e deixa-a estupefacta

Lapdance super sensual! Hélder despe-se para dançar para Luzia e deixa-a estupefacta

Hoje às 01:33
Mãe de Hélder revela «a nora que gostaria de ter»... e está dentro da casa! A escolha surpreende (Exclusivo)

Mãe de Hélder revela «a nora que gostaria de ter»... e está dentro da casa! A escolha surpreende (Exclusivo)

Hoje às 01:28
Apalpões marotos! Diogo e João protagonizam momento hilariante

Apalpões marotos! Diogo e João protagonizam momento hilariante

Hoje às 01:20
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Com cara de poucos amigos! Diogo e Ariana falam debaixo da almofada e Eva não esconde os ciúmes

Com cara de poucos amigos! Diogo e Ariana falam debaixo da almofada e Eva não esconde os ciúmes

Hoje às 01:16
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
«Lá fora era diferente...»: Ariana faz confissão escaldante a Diogo à frente de Eva

«Lá fora era diferente...»: Ariana faz confissão escaldante a Diogo à frente de Eva

Hoje às 01:15
«Às vezes pergunto-me se o Diogo conhece a namorada»: Irmã de Eva faz revelações "bombásticas" (Exclusivo)

«Às vezes pergunto-me se o Diogo conhece a namorada»: Irmã de Eva faz revelações "bombásticas" (Exclusivo)

Hoje às 01:00
Após ataque de choro noturno, Eva impõe limites a Diogo em relação a Ariana: «Fico a sentir-me mal»

Após ataque de choro noturno, Eva impõe limites a Diogo em relação a Ariana: «Fico a sentir-me mal»

Hoje às 00:50
Sara deixa tudo em pratos limpos com Hugo: «Eu quero chegar mais longe, não quero...»

Sara deixa tudo em pratos limpos com Hugo: «Eu quero chegar mais longe, não quero...»

Hoje às 00:30

Mais Vistos

«A vida mudou»: Marco Costa abre o coração e declara-se a pessoa especial

«A vida mudou»: Marco Costa abre o coração e declara-se a pessoa especial

Ontem às 17:26
Marco Costa proporciona experiência única à filha

Marco Costa proporciona experiência única à filha

27 fev, 21:41
Esta é a nova casa de Catarina Miranda e Afonso Leitão. Fica perto de Lisboa e as divisões surpreendem: «É gigante»

Esta é a nova casa de Catarina Miranda e Afonso Leitão. Fica perto de Lisboa e as divisões surpreendem: «É gigante»

Ontem às 17:07
Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

17 dez 2025, 12:30
Diogo e Sara olhos nos olhos e de mãos dadas. Até a Voz reage: «O primeiro a beijar...»
04:13

Diogo e Sara olhos nos olhos e de mãos dadas. Até a Voz reage: «O primeiro a beijar...»

Ontem às 22:14
Ver Mais

Notícias

Ainda se lembra deste D'ZRT no Big Brother? 13 anos depois, foi pai pela segunda vez e mostra as fotos do filho

Ainda se lembra deste D'ZRT no Big Brother? 13 anos depois, foi pai pela segunda vez e mostra as fotos do filho

Há 1h e 7min
De férias com os filhos, Liliana Filipa reage a comentário aguçado sobre a educação das crianças

De férias com os filhos, Liliana Filipa reage a comentário aguçado sobre a educação das crianças

Ontem às 21:58
Vítima de crime! João Ricardo expõe esquema de burla e pede ajuda aos fãs

Vítima de crime! João Ricardo expõe esquema de burla e pede ajuda aos fãs

Ontem às 21:33
Noiva há 4 anos, Maria Botelho Moniz revela o motivo pelo qual ainda não casou com Pedro Bianchi: «Olha não»

Noiva há 4 anos, Maria Botelho Moniz revela o motivo pelo qual ainda não casou com Pedro Bianchi: «Olha não»

Ontem às 19:36
«A vida mudou»: Marco Costa abre o coração e declara-se a pessoa especial

«A vida mudou»: Marco Costa abre o coração e declara-se a pessoa especial

Ontem às 17:26
Ver Mais Notícias

Opinião

Mãe de Hélder revela «a nora que gostaria de ter»... e está dentro da casa! A escolha surpreende (Exclusivo)

Mãe de Hélder revela «a nora que gostaria de ter»... e está dentro da casa! A escolha surpreende (Exclusivo)

Hoje às 01:28
«Às vezes pergunto-me se o Diogo conhece a namorada»: Irmã de Eva faz revelações "bombásticas" (Exclusivo)

«Às vezes pergunto-me se o Diogo conhece a namorada»: Irmã de Eva faz revelações "bombásticas" (Exclusivo)

Hoje às 01:00
Picardia em estúdio? Francisco Monteiro lança teoria sobre Diana Dora e Inês: «Não gosta dela»

Picardia em estúdio? Francisco Monteiro lança teoria sobre Diana Dora e Inês: «Não gosta dela»

Ontem às 17:48
«Ninguém disse isso»: Adriano Silva Martins e Francisco Monteiro em desacordo com Isabel Figueira

«Ninguém disse isso»: Adriano Silva Martins e Francisco Monteiro em desacordo com Isabel Figueira

Ontem às 01:32
Ranking dos Comentadores: Primeiro lugar difere do público e há um novo favorito

Ranking dos Comentadores: Primeiro lugar difere do público e há um novo favorito

Ontem às 01:23
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Mãe de Hélder revela «a nora que gostaria de ter»... e está dentro da casa! A escolha surpreende (Exclusivo)
01:24

Mãe de Hélder revela «a nora que gostaria de ter»... e está dentro da casa! A escolha surpreende (Exclusivo)

Hoje às 01:28
«Às vezes pergunto-me se o Diogo conhece a namorada»: Irmã de Eva faz revelações "bombásticas" (Exclusivo)
03:12

«Às vezes pergunto-me se o Diogo conhece a namorada»: Irmã de Eva faz revelações "bombásticas" (Exclusivo)

Hoje às 01:00
Quem são os figurantes do Secret Story 10? Estes são os escolhidos pelo público
02:03

Quem são os figurantes do Secret Story 10? Estes são os escolhidos pelo público

Ontem às 17:57
Quem são os protagonistas do Secret Story? Revelados os resultados da votação da APP TVI Reality
06:39

Quem são os protagonistas do Secret Story? Revelados os resultados da votação da APP TVI Reality

Ontem às 17:54
Mexerico sobre o teor da relação de Eva e João deixa concorrente em lágrimas: «Baixo nível!»
03:43

Mexerico sobre o teor da relação de Eva e João deixa concorrente em lágrimas: «Baixo nível!»

12 mar, 18:29
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Ainda se lembra deste D'ZRT no Big Brother? 13 anos depois, foi pai pela segunda vez e mostra as fotos do filho

Ainda se lembra deste D'ZRT no Big Brother? 13 anos depois, foi pai pela segunda vez e mostra as fotos do filho

Há 1h e 7min
De férias com os filhos, Liliana Filipa reage a comentário aguçado sobre a educação das crianças

De férias com os filhos, Liliana Filipa reage a comentário aguçado sobre a educação das crianças

Ontem às 21:58
Vítima de crime! João Ricardo expõe esquema de burla e pede ajuda aos fãs

Vítima de crime! João Ricardo expõe esquema de burla e pede ajuda aos fãs

Ontem às 21:33
Noiva há 4 anos, Maria Botelho Moniz revela o motivo pelo qual ainda não casou com Pedro Bianchi: «Olha não»

Noiva há 4 anos, Maria Botelho Moniz revela o motivo pelo qual ainda não casou com Pedro Bianchi: «Olha não»

Ontem às 19:36
«A vida mudou»: Marco Costa abre o coração e declara-se a pessoa especial

«A vida mudou»: Marco Costa abre o coração e declara-se a pessoa especial

Ontem às 17:26
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ainda se lembra deste D'ZRT no Big Brother? 13 anos depois, foi pai pela segunda vez e mostra as fotos do filho

Ainda se lembra deste D'ZRT no Big Brother? 13 anos depois, foi pai pela segunda vez e mostra as fotos do filho

Há 1h e 7min
Vítima de crime! João Ricardo expõe esquema de burla e pede ajuda aos fãs

Vítima de crime! João Ricardo expõe esquema de burla e pede ajuda aos fãs

Ontem às 21:33
Beijos e mais beijos! Sara e Hugo fazem as pazes debaixo dos lençóis: As imagens exclusivas da noite quente
03:44

Beijos e mais beijos! Sara e Hugo fazem as pazes debaixo dos lençóis: As imagens exclusivas da noite quente

Ontem às 19:42
Hugo questiona Sara: «Porque é que de dia és uma coisa e à noite és outra? És bipolar»
01:47

Hugo questiona Sara: «Porque é que de dia és uma coisa e à noite és outra? És bipolar»

Ontem às 12:58
Surpresa! Este é o primeiro salvo das nomeações e os concorrentes ficaram incrédulos

Surpresa! Este é o primeiro salvo das nomeações e os concorrentes ficaram incrédulos

12 mar, 22:24
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother". Cristianinho surge cúmplice de ex-concorrente... e divide opiniões: "É melhor ficar calado"

"Big Brother". Cristianinho surge cúmplice de ex-concorrente... e divide opiniões: "É melhor ficar calado"

Há 1h e 41min
Joana d'Albuquerque sobre novo desafio: "Não acredito em trabalhar para aquecer"

Joana d'Albuquerque sobre novo desafio: "Não acredito em trabalhar para aquecer"

Ontem às 18:10
"Big Brother". Manuel Cavaco chora morte na família: "Depois de tanto sofrimento"

"Big Brother". Manuel Cavaco chora morte na família: "Depois de tanto sofrimento"

Ontem às 15:13
Francisco Monteiro preocupado: "Está feia, dói e não é pouco"

Francisco Monteiro preocupado: "Está feia, dói e não é pouco"

Ontem às 15:09
Maria Botelho Moniz responde a pergunta difícil: "São muito diferentes um do outro"

Maria Botelho Moniz responde a pergunta difícil: "São muito diferentes um do outro"

Ontem às 11:49
Ver Mais Outros Sites