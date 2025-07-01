Ela está no Big Brother Verão e assume uma relação especial com um ex-concorrente: Conheça a Bruna

Bruna é uma das concorrentes do Big Brother Verão e nós contamos-lhe tudo sobre a vida da cantora.

Bruna entrou na casa do Big Brother Verão nesta segunda-feira, 30 de junho, com a intenção de mostrar ainda mais o seu trabalho. A artista tem uma história de vida marcante, que envolve outros dois cantores: Jorge Guerreiro e Sérgio Rossi.

Há cerca de 25 anos, Bruna conheceu Jorge Guerreiro - que também já participou no Big Brother Famosos, tendo ficado em segundo lugar - e os dois têm uma relação de irmãos desde então.

«A minha amizade com o Jorge nasceu há 25 anos. Costumo dizer que foi Deus que me pôs um irmão. Não de sangue, mas é como se fosse. Um irmão e uma mãe. A dona Amélia foi, de facto, uma metade de mim que me faltava e o Jorge um irmão de que precisava, porque sou filha única», afirmou Bruna, numa surpresa que fez ao amigo durante uma emissão do Dois às 10, da TVI.

«O Jorge gostou e gosta de música mas, no início, era muito tímido. Era um gosto muito escondido. O Jorge tentava fugir àquilo que ele sentia, que era a música. Íamos para os karaokes, cantávamos nos karaokes, chegámos a ser jurados... Passámos episódios maravilhosos nesses momentos. Íamos para todo o lado. Era karaoke todos os dias. A música fazia parte de nós. Era uma forma de convivermos com os nossos amigos e também de fazer algo de que gostamos muito: cantar», revelou ainda Bruna, que chegou a viver com Jorge Guerreiro e com a mãe do cantor, a famosa Dona Amélia, num momento de grande dificuldade.

Para além desta ligação especial a Jorge Guerreiro, Bruna foi companheira de Sérgio Rossi durante vários anos e os dois são pais de Yara, de 21 anos, que também seguiu os passos dos pais no mundo da música. Apesar de se terem separado, Bruna e Sérgio mantêm uma relação de amizade.

Percorra a nossa galeria e veja as fotos de Bruna que preparámos para si

