Ela está no Big Brother Verão e assume uma relação especial com um ex-concorrente: Conheça a Bruna

22:44
Divisão na Casa dos Segredos: Quem tem razão, Mariana ou Joana? - Big Brother
05:56

Divisão na Casa dos Segredos: Quem tem razão, Mariana ou Joana?

22:35
Frente-a-frente: Concorrentes tomam partido entre Vera e Leandro - Big Brother
05:55

Frente-a-frente: Concorrentes tomam partido entre Vera e Leandro

22:29
Nova ronda de nomeações agita a Casa dos Segredos - Big Brother
14:54

Nova ronda de nomeações agita a Casa dos Segredos

22:12
Nomeação direta inesperada surpreende tudo e todos - Big Brother
03:32

Nomeação direta inesperada surpreende tudo e todos

22:07
«Foi uma falta de respeito»: Fábio explica troca de farpas com Marisa Susana - Big Brother
03:48

«Foi uma falta de respeito»: Fábio explica troca de farpas com Marisa Susana

22:01
«Aqui não há conversas privadas»: Marisa Susana provoca Liliana e Fábio - Big Brother
02:06

«Aqui não há conversas privadas»: Marisa Susana provoca Liliana e Fábio

21:58
«Mantenho tudo o que disse ontem»: Bruno manifesta-se sobre comentário dirigido a Liliana - Big Brother
03:31

«Mantenho tudo o que disse ontem»: Bruno manifesta-se sobre comentário dirigido a Liliana

21:49
Marisa explica porque chamou ‘galdéria’ a Liliana - Big Brother
05:04

Marisa explica porque chamou ‘galdéria’ a Liliana

21:42
«Qual é que é o teu problema?»: Liliana e Marisa frente-a-frente - Big Brother
02:49

«Qual é que é o teu problema?»: Liliana e Marisa frente-a-frente

21:37
«Queria pedir desculpa»: Fábio manifesta-se depois de conflito com Marisa Susana - Big Brother
01:37

«Queria pedir desculpa»: Fábio manifesta-se depois de conflito com Marisa Susana

21:35
Inédito! Há uma nova sala na casa do Secret Story - Big Brother
01:24

Inédito! Há uma nova sala na casa do Secret Story

20:57
Explosão na Casa: Marisa Susana revela tudo sobre Fábio, ele defende-se e Vera ataca sem piedade - Big Brother
04:47

Explosão na Casa: Marisa Susana revela tudo sobre Fábio, ele defende-se e Vera ataca sem piedade

20:45
Bruna e Sandro sem papas na língua insurgem-se contra Fábio - Big Brother
04:36

Bruna e Sandro sem papas na língua insurgem-se contra Fábio

20:38
Confusão instalada: A culpa é das refeições e Marisa Susana é protagonista - Big Brother
09:21

Confusão instalada: A culpa é das refeições e Marisa Susana é protagonista

20:30
«Fingir que temos um filho»: Fábio e Liliana querem-se unir no jogo - Big Brother
04:13

«Fingir que temos um filho»: Fábio e Liliana querem-se unir no jogo

20:22
Risos sem fim: Liliana e Fábio mais juntos que nunca «Podiamos aproveitar» - Big Brother
09:14

Risos sem fim: Liliana e Fábio mais juntos que nunca «Podiamos aproveitar»

20:20
Lídia não tem dúvidas: Já se começam a criar grupos dentro da casa - Big Brother
06:53

Lídia não tem dúvidas: Já se começam a criar grupos dentro da casa

20:04
Liliana desaba em lágrimas após conflito com Marisa Susana: «Ela tem a ousadia de me chamar galdéria» - Big Brother
03:51

Liliana desaba em lágrimas após conflito com Marisa Susana: «Ela tem a ousadia de me chamar galdéria»

20:03
Liliana perde as estribeiras e grita com Marisa Susana: «Estás a brincar com a cara de quem!?» - Big Brother
05:16

Liliana perde as estribeiras e grita com Marisa Susana: «Estás a brincar com a cara de quem!?»

19:54
Cadeira quente - Liliana em lágrimas após críticas à relação com Fábio: «A Liliana não se dá ao respeito» - Big Brother
06:11

Cadeira quente - Liliana em lágrimas após críticas à relação com Fábio: «A Liliana não se dá ao respeito»

19:42
Cadeira quente aquece com confronto entre Joana e Vera: «Não me dirijas a palavra» - Big Brother
05:55

Cadeira quente aquece com confronto entre Joana e Vera: «Não me dirijas a palavra»

19:27
Imperdível! Mariana pensa ter desvendado um segredo e tem a ver com um casal - Big Brother
10:52

Imperdível! Mariana pensa ter desvendado um segredo e tem a ver com um casal

19:01
Liliana chora no confessionário depois de gala polémica! Veja as imagens - Big Brother
02:44

Liliana chora no confessionário depois de gala polémica! Veja as imagens

18:50
Joana de costas voltadas com Mariana: «Para mim o jogo dela é falsidade» - Big Brother
03:59

Joana de costas voltadas com Mariana: «Para mim o jogo dela é falsidade»

18:42
Liliana e Pedro fazem as pazes enquanto colegas criticam atitude da concorrente pelas costas - Big Brother
01:55

Liliana e Pedro fazem as pazes enquanto colegas criticam atitude da concorrente pelas costas

Ela está no Big Brother Verão e assume uma relação especial com um ex-concorrente: Conheça a Bruna

  Big Brother
  1 jul, 14:15
Ela está no Big Brother Verão e assume uma relação especial com um ex-concorrente: Conheça a Bruna - Big Brother
Bruna é uma das concorrentes do Big Brother Verão e nós contamos-lhe tudo sobre a vida da cantora.

Bruna entrou na casa do Big Brother Verão nesta segunda-feira, 30 de junho, com a intenção de mostrar ainda mais o seu trabalho. A artista tem uma história de vida marcante, que envolve outros dois cantores: Jorge Guerreiro e Sérgio Rossi.

Há cerca de 25 anos, Bruna conheceu Jorge Guerreiro - que também já participou no Big Brother Famosos, tendo ficado em segundo lugar - e os dois têm uma relação de irmãos desde então. 

«A minha amizade com o Jorge nasceu há 25 anos. Costumo dizer que foi Deus que me pôs um irmão. Não de sangue, mas é como se fosse. Um irmão e uma mãe. A dona Amélia foi, de facto, uma metade de mim que me faltava e o Jorge um irmão de que precisava, porque sou filha única», afirmou Bruna, numa surpresa que fez ao amigo durante uma emissão do Dois às 10, da TVI.

«O Jorge gostou e gosta de música mas, no início, era muito tímido. Era um gosto muito escondido. O Jorge tentava fugir àquilo que ele sentia, que era a música. Íamos para os karaokes, cantávamos nos karaokes, chegámos a ser jurados... Passámos episódios maravilhosos nesses momentos. Íamos para todo o lado. Era karaoke todos os dias. A música fazia parte de nós. Era uma forma de convivermos com os nossos amigos e também de fazer algo de que gostamos muito: cantar», revelou ainda Bruna, que chegou a viver com Jorge Guerreiro e com a mãe do cantor, a famosa Dona Amélia, num momento de grande dificuldade.

Para além desta ligação especial a Jorge Guerreiro, Bruna foi companheira de Sérgio Rossi durante vários anos e os dois são pais de Yara, de 21 anos, que também seguiu os passos dos pais no mundo da música. Apesar de se terem separado, Bruna e Sérgio mantêm uma relação de amizade. 

Percorra a nossa galeria e veja as fotos de Bruna que preparámos para si 
 

Impressionante! Veja a transformação radical de Dylan antes de entrar na Casa dos Segredos

Impressionante! Veja a transformação radical de Dylan antes de entrar na Casa dos Segredos

Hoje às 17:25
Lágrimas, gritos e palmas irónicas: As imagens explosivas da Cadeira Quente mais tensa de sempre

Lágrimas, gritos e palmas irónicas: As imagens explosivas da Cadeira Quente mais tensa de sempre

Hoje às 10:52
«Tenho um altar com objetos sexuais». Carina mostra as imagens que provam o seu segredo

«Tenho um altar com objetos sexuais». Carina mostra as imagens que provam o seu segredo

Ontem às 23:45
Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

Ontem às 22:23
As imagens apaixonadas de Francisco Monteiro e Barbara Parada nas férias

As imagens apaixonadas de Francisco Monteiro e Barbara Parada nas férias

Ontem às 19:33
Luxo, tatuagens, jóias: O babyshower de Vânia Sá marcado por grandes extravagâncias e caras conhecidas

Luxo, tatuagens, jóias: O babyshower de Vânia Sá marcado por grandes extravagâncias e caras conhecidas

20 set, 21:17
Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança»

Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança»

Hoje às 12:57
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

18 set, 16:18
Famoso ator que morreu era amigo próximo de concorrente do Secret Story 9

Famoso ator que morreu era amigo próximo de concorrente do Secret Story 9

Hoje às 14:49
«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa
06:28

«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa

Hoje às 15:02
Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Hoje às 10:12
Bruna surpreendida em pleno concerto com mensagem inesperada de Maria Botelho Moniz e ‘Big Brother’

Bruna surpreendida em pleno concerto com mensagem inesperada de Maria Botelho Moniz e ‘Big Brother’

Há 2h e 51min
Antes e depois impressionante: Concorrente da Casa dos Segredos deixa todos de boca aberta

Antes e depois impressionante: Concorrente da Casa dos Segredos deixa todos de boca aberta

Hoje às 17:33
Diana Lopes surge na TV quase irreconhecível e é criticada: «O que se passa com a cara?» Ela responde

Diana Lopes surge na TV quase irreconhecível e é criticada: «O que se passa com a cara?» Ela responde

Hoje às 16:17
Inseparáveis! Catarina Miranda anuncia novidade explosiva ao lado de Afonso Leitão

Inseparáveis! Catarina Miranda anuncia novidade explosiva ao lado de Afonso Leitão

Hoje às 15:28
Famoso ator que morreu era amigo próximo de concorrente do Secret Story 9

Famoso ator que morreu era amigo próximo de concorrente do Secret Story 9

Hoje às 14:49
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

Ontem às 23:46
Segredo revelado. Saiba a quem pertence o segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais»
01:44

Segredo revelado. Saiba a quem pertence o segredo: «Tenho um altar de objetos sexuais»

Ontem às 23:27
Missão de Ana e Pedro falha e a consequência deixa os concorrentes boquiabertos
02:56

Missão de Ana e Pedro falha e a consequência deixa os concorrentes boquiabertos

Ontem às 22:40
Beijo na boca prolongado! Dylan e Vera entregam-se um ao outro
00:49

Beijo na boca prolongado! Dylan e Vera entregam-se um ao outro

Ontem às 18:28
Segredo em risco? Marisa e Pedro choram ao ouvir música especial
03:11

Segredo em risco? Marisa e Pedro choram ao ouvir música especial

20 set, 21:45
Bruna surpreendida em pleno concerto com mensagem inesperada de Maria Botelho Moniz e ‘Big Brother’

Bruna surpreendida em pleno concerto com mensagem inesperada de Maria Botelho Moniz e ‘Big Brother’

Há 2h e 51min
Diana Lopes surge na TV quase irreconhecível e é criticada: «O que se passa com a cara?» Ela responde

Diana Lopes surge na TV quase irreconhecível e é criticada: «O que se passa com a cara?» Ela responde

Hoje às 16:17
Inseparáveis! Catarina Miranda anuncia novidade explosiva ao lado de Afonso Leitão

Inseparáveis! Catarina Miranda anuncia novidade explosiva ao lado de Afonso Leitão

Hoje às 15:28
Bruna Gomes e Bernardo Sousa ainda não tinham mostrado esta parte da casa nova. E é incrível

Bruna Gomes e Bernardo Sousa ainda não tinham mostrado esta parte da casa nova. E é incrível

Hoje às 12:44
Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Hoje às 10:12
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

Hoje às 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

Ontem às 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

Ontem às 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Na Jamaica, Bárbara Parada posa de forma sensual e Francisco Monteiro reage: "Muito linda"

Na Jamaica, Bárbara Parada posa de forma sensual e Francisco Monteiro reage: "Muito linda"

Hoje às 17:27
Foto inédita! Com finalista do "Big Brother", Maria Botelho Moniz anuncia: "De volta"

Foto inédita! Com finalista do "Big Brother", Maria Botelho Moniz anuncia: "De volta"

Hoje às 15:52
Fabian, filho de Sónia Jesus e Vitó, completa três anos... com bolo original de 6 andares!

Fabian, filho de Sónia Jesus e Vitó, completa três anos... com bolo original de 6 andares!

Hoje às 12:23
Filho mais velho de Telmo e Célia Ferreira completa 21 anos e não há dúvidas: "É a cara do paizinho"

Filho mais velho de Telmo e Célia Ferreira completa 21 anos e não há dúvidas: "É a cara do paizinho"

Hoje às 10:48
Reparámos no secador que Bruna Gomes usa para ter o cabelo sempre tão perfeito

Reparámos no secador que Bruna Gomes usa para ter o cabelo sempre tão perfeito

Hoje às 10:21
