Ele parte corações dentro e fora da casa: as fotos mais ousadas do 'galã' do Secret Story 9

Com apenas 21 anos, Rui tornou-se um dos concorrentes mais comentados do Secret Story 9 e não apenas pelas suas estratégias de jogo. Dentro e fora da casa, o jovem tem conquistado atenções graças à sua imagem marcante, ao carisma natural e a uma presença física que não passa despercebida.
Basta uma rápida visita ao seu perfil de Instagram para perceber porquê. As fotografias que partilha revelam um corpo tonificado e uma autoconfiança que deixa os seguidores rendidos. Segundo o próprio, Rui dedica-se intensamente ao treino físico, afirmando treinar mais de 300 vezes por ano, uma disciplina que explica o resultado impressionante que exibe nas redes sociais.
Com um estilo descontraído, sorriso cativante e atitude segura, Rui tem vindo a conquistar uma legião de fãs que acompanha cada passo seu dentro da casa e cada publicação fora dela.
Veja agora a galeria de fotos que preparámos para si e descubra por que motivo Rui se tornou um dos nomes mais falados desta edição do Secret Story 9.