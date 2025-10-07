Ele parte corações dentro e fora da casa: as fotos mais ousadas do 'galã' do Secret Story 9

Rui, o concorrente do Secret Story 9, está a conquistar corações com o seu charme e físico impressionante. Veja as fotos que estão a incendiar as redes sociais.

Com apenas 21 anos, Rui tornou-se um dos concorrentes mais comentados do Secret Story 9 e não apenas pelas suas estratégias de jogo. Dentro e fora da casa, o jovem tem conquistado atenções graças à sua imagem marcante, ao carisma natural e a uma presença física que não passa despercebida.

Basta uma rápida visita ao seu perfil de Instagram para perceber porquê. As fotografias que partilha revelam um corpo tonificado e uma autoconfiança que deixa os seguidores rendidos. Segundo o próprio, Rui dedica-se intensamente ao treino físico, afirmando treinar mais de 300 vezes por ano, uma disciplina que explica o resultado impressionante que exibe nas redes sociais.

Com um estilo descontraído, sorriso cativante e atitude segura, Rui tem vindo a conquistar uma legião de fãs que acompanha cada passo seu dentro da casa e cada publicação fora dela.