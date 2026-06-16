Elegante e fresco: A enfermeira Catarina encontrou o vestido que vai querer usar em todos os eventos deste verão

Catarina Gonçalves, conhecida pela participação em A Primeira Companhia, voltou a captar atenções nas redes sociais ao partilhar um visual de verão que não passou despercebido.

A enfermeira da Primeira Companhia surgiu com um elegante vestido comprido em tons de rosa e fúcsia, marcado por um padrão floral vibrante e um corte sofisticado que realçou a sua silhueta. Combinado com acessórios discretos, o look destacou-se pela frescura e pela energia estival, conquistando rapidamente elogios dos seguidores. A escolha da peça reforça uma das grandes tendências da estação: vestidos coloridos, femininos e cheios de personalidade, perfeitos para os dias mais quentes.