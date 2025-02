Elisabete Moutinho celebra o primeiro mês de vida do filho e há um detalhe amoroso na festa

O segundo filho de Elisabete Moutinho completou o primeiro mês de vida! A ex-concorrente partilhou tudo da festinha e há detalhes amorosos...

Elisabete Moutinho foi pela segunda vez do pequeno Benjamim.

O bebé nasceu no dia 15 de janeiro e a ex-concorrente mostra-se radiante ao celebrar o primeiro mês de vida hoje.

Elisabete Moutinho, ex-concorrente do Secret Story 5, foi mãe pela segunda vez. O pequeno Benjamim nasceu dia 15 de janeiro e veio fazer companhia a Valentina, de um ano, ambos fruto do relacionamento de Elisabete com Pedro Cell.

A ex-concorrente partilhou fotografias deliciosas da festa do filho! E há detalhes pensados ao pormenor... Estão todos a combinar com roupas da mesma cor na sessão fotografica e há fotografias amorosas em que os meninos vestem roupas com corações. Ora veja tudo nesta galeria que preparámos para si.