Em cenário inspirador, Cristina Ferreira partilha o plano perfeito para um sábado à tarde

Na manhã deste sábado, 27 de setembro, Cristina Ferreira aproveitou para fazer um passeio pela Ericeira e partilhou alguns registos da caminhada com os seguidores. Num carrossel de fotos descontraídas, a apresentadora surpreendeu ainda com um desabafo no Instagram, confessando que já começou a planear a sua próxima viagem de janeiro e que continua indecisa sobre o destino: onde deverá passar férias em 2026?

Cristina recordou que este ano conseguiu concretizar um objetivo muito especial ao visitar três países completamente distintos: Índia, Tanzânia e Japão. Agora, a apresentadora quer repetir a proeza, mas admite estar dividida entre descobrir novos destinos em África ou explorar ainda mais a Ásia, continente que, segundo revela, ainda tem “muita coisa para conhecer”.

Sem conseguir tomar a decisão sozinha, lançou o desafio aos fãs: «Vou passar a tarde a pesquisar que é quase tão entusiasmante como ir. ✨ E vocês, apanhavam um avião para onde? Qual é a vossa viagem de sonho? 😉»

A publicação rapidamente gerou dezenas de comentários com sugestões de destinos, desde praias paradisíacas a cidades culturais, mostrando a ligação próxima que Cristina mantém com o público e o entusiasmo que as suas viagens despertam.