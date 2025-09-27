Em cenário inspirador, Cristina Ferreira partilha o plano perfeito para um sábado à tarde

Ao Minuto

16:50
Irreconhecível: Concorrente do Secret Story 9 deixa fãs em choque com transformação

Irreconhecível: Concorrente do Secret Story 9 deixa fãs em choque com transformação

16:39
Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente

Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente

16:10
Liliana fala do namorado que tem cá fora: «É um situação que ainda não está bem resolvida»
01:31

Liliana fala do namorado que tem cá fora: «É um situação que ainda não está bem resolvida»

16:01
Liliana relata a sua história e revela: «Ninguém sabe disto...»
11:25

Liliana relata a sua história e revela: «Ninguém sabe disto...»

14:59
«É uma pessoa agressiva»: Fábio insiste na sua teoria sobre concorrente
01:51

«É uma pessoa agressiva»: Fábio insiste na sua teoria sobre concorrente

14:25
Ao som de Céline Dion, Fábio e Liliana protagonizam momento e levam 'boca': «É só amor»
01:02

Ao som de Céline Dion, Fábio e Liliana protagonizam momento e levam 'boca': «É só amor»

12:59
O abraço de Fábio a Liliana e a nova teoria em cima da mesa: «Pode ser estratégia para nos separar»
01:38

O abraço de Fábio a Liliana e a nova teoria em cima da mesa: «Pode ser estratégia para nos separar»

12:53
«Se eu tivesse uma irmã a fazer o que ela anda a fazer...»: Dylan é implacável com Liliana
01:12

«Se eu tivesse uma irmã a fazer o que ela anda a fazer...»: Dylan é implacável com Liliana

12:28
Inês e Vera estão cada vez mais próximas... e a intimidade é vista nestes gestos
02:46

Inês e Vera estão cada vez mais próximas... e a intimidade é vista nestes gestos

12:18
«Nunca abracei a minha mãe, nunca tive ao colo do meu pai»: Concorrente abre o livro da sua vida
02:02

«Nunca abracei a minha mãe, nunca tive ao colo do meu pai»: Concorrente abre o livro da sua vida

12:01
Alguém da casa sobreviveu a um terramoto?: Sandro acredita que sim, já Rui...
06:05

Alguém da casa sobreviveu a um terramoto?: Sandro acredita que sim, já Rui...

11:39
«És uma rapariga fácil»: Ana está 'passada' após dois insultos fortes de outra concorrente
01:34

«És uma rapariga fácil»: Ana está 'passada' após dois insultos fortes de outra concorrente

11:15
Está o caldo entornado: Leandro sentiu-se um 'motivo de chacota' por parte de Bruno?
01:35

Está o caldo entornado: Leandro sentiu-se um 'motivo de chacota' por parte de Bruno?

11:14
Logo pela manhã: Leandro vai 'tirar satisfações' com Bruno após não ter gostado do que ouviu
03:07

Logo pela manhã: Leandro vai 'tirar satisfações' com Bruno após não ter gostado do que ouviu

10:43
Os dois toques entre Fábio e Liliana que não passaram despercebidos
06:23

Os dois toques entre Fábio e Liliana que não passaram despercebidos

10:37
Cada vez mais próximos... Fábio não descola o 'olhar apaixonado' de Liliana
04:15

Cada vez mais próximos... Fábio não descola o 'olhar apaixonado' de Liliana

10:26
A 'mãozinha marota' de Fábio que Liliana fez questão de 'corrigir'
01:36

A 'mãozinha marota' de Fábio que Liliana fez questão de 'corrigir'

10:16
Instalou-se o caos entre as mulheres da casa. O motivo? Rolos de papel higiénico no chão
04:04

Instalou-se o caos entre as mulheres da casa. O motivo? Rolos de papel higiénico no chão

09:57
«Ela está a ser do pior que há (...) quer entregar o segredo para estar mais livre»: Zaza em desacordo com Teresa Silva
06:14

«Ela está a ser do pior que há (...) quer entregar o segredo para estar mais livre»: Zaza em desacordo com Teresa Silva

09:29
Para Francisco Monteiro, já não há margem para dúvidas: Zé já é 'ex-noivo'
02:21

Para Francisco Monteiro, já não há margem para dúvidas: Zé já é 'ex-noivo'

09:28
Confusa em relação ao noivo Zé e Fábio, Liliana desaba em lágrimas e este gesto do concorrente salta à vista
03:40

Confusa em relação ao noivo Zé e Fábio, Liliana desaba em lágrimas e este gesto do concorrente salta à vista

09:10
De toda a casa... Liliana escolhe Fábio para um jantar a sós
03:04

De toda a casa... Liliana escolhe Fábio para um jantar a sós

09:06
«Vou-te dar um grande beijo e o pequeno-almoço»: Fábio planeia algo especial para Liliana
03:04

«Vou-te dar um grande beijo e o pequeno-almoço»: Fábio planeia algo especial para Liliana

09:03
«A cara dela dá-me ranço»: Liliana é implacável com concorrente
03:05

«A cara dela dá-me ranço»: Liliana é implacável com concorrente

08:43
Rui é acusado de estar a dar 'esperanças amorosas' a uma concorrente
03:51

Rui é acusado de estar a dar 'esperanças amorosas' a uma concorrente

Em cenário inspirador, Cristina Ferreira partilha o plano perfeito para um sábado à tarde

  • Secret Story
  • Há 2h e 35min
Em cenário inspirador, Cristina Ferreira partilha o plano perfeito para um sábado à tarde
Cristina Ferreira aproveitou a manhã de sábado para um passeio pela Ericeira e partilhou os registos da caminhada com os seguidores. Entre imagens descontraídas, a apresentadora revelou estar já a planear a próxima viagem de janeiro e pediu ajuda ao público para escolher o destino de férias de 2025.

Na manhã deste sábado, 27 de setembro, Cristina Ferreira aproveitou para fazer um passeio pela Ericeira e partilhou alguns registos da caminhada com os seguidores. Num carrossel de fotos descontraídas, a apresentadora surpreendeu ainda com um desabafo no Instagram, confessando que já começou a planear a sua próxima viagem de janeiro e que continua indecisa sobre o destino: onde deverá passar férias em 2026?

Cristina recordou que este ano conseguiu concretizar um objetivo muito especial ao visitar três países completamente distintos: Índia, Tanzânia e Japão. Agora, a apresentadora quer repetir a proeza, mas admite estar dividida entre descobrir novos destinos em África ou explorar ainda mais a Ásia, continente que, segundo revela, ainda tem “muita coisa para conhecer”.

Sem conseguir tomar a decisão sozinha, lançou o desafio aos fãs: «Vou passar a tarde a pesquisar que é quase tão entusiasmante como ir. ✨ E vocês, apanhavam um avião para onde? Qual é a vossa viagem de sonho? 😉»

A publicação rapidamente gerou dezenas de comentários com sugestões de destinos, desde praias paradisíacas a cidades culturais, mostrando a ligação próxima que Cristina mantém com o público e o entusiasmo que as suas viagens despertam.

Percorra agora a galeria de fotos que preparámos para si.

