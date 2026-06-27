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Emoções, reencontros e muito glamour! Estes foram os melhores momentos da grande final do Secret Story - Desafio Final

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A grande final do Secret Story – Desafio Final já entrou para a história. Entre emoções à flor da pele, reencontros, atuações musicais e muitos momentos de celebração, a noite ficou ainda marcada pelos looks dos finalistas e dos ex-concorrentes. Recorde os momentos mais marcantes através desta galeria de fotografias.

A noite mais aguardada pelos fãs do Secret Story - Desafio Final chegou ao fim e coroou Pedro Jorge como o grande vencedor desta edição. O concorrente conquistou a preferência do público e levou para casa o tão desejado prémio de 25 mil euros.

A última gala do reality show da TVI ficou repleta de emoções fortes. Ao longo da noite, os espectadores assistiram à exibição de alguns dos melhores momentos desta edição, a várias homenagens aos concorrentes que fizeram parte da aventura e a atuações musicais que ajudaram a tornar a despedida ainda mais especial.

Fora da casa, a passadeira da grande final também deu que falar. Os finalistas e os ex-concorrentes surgiram em grande estilo, protagonizando uma noite de glamour, reencontros e muitas emoções.

Na galeria de fotografias que preparámos para si, recorde alguns dos momentos mais marcantes da última gala do Secret Story – Desafio Final, desde os looks mais comentados até ao instante em que Pedro Jorge ergueu o troféu de vencedor pela segunda vez.

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Temas: Secret Story Desafio Final

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