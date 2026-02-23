Entrada escaldante no Secret Story: lutador João entra em tronco nu na casa e deixa redes sociais ao rubro

Este foi o momento que deixou as redes sociais ao rubro

A entrada de João, 29 anos, de Massamá, na casa do Secret Story 10, deixou todos de olhos colados ao ecrã e as redes sociais ao rubro. Antigo jogador de basquetebol e licenciado em Gestão, João encontrou no wrestling a sua verdadeira paixão, onde é conhecido como “Golden Boy”.

Focado e intenso, o concorrente impõe respeito pela sua estatura, mas garante que é muito mais do que os estereótipos sugerem e não tolera faltas de respeito.

O seu grande objetivo na casa é conquistar o prémio e dar mais visibilidade à sua carreira. Entrou no Secret Story com o segredo: “Sou o agente secreto do público”.

Para marcar a estreia, João foi desafiado a entrar vestido apenas com o equipamento de wrestling, ou seja, em tronco nu e cuecas de luta.

O momento fez furor e rapidamente se tornou viral. No antigo Twitter, X, multiplicam-se as reações ao impressionante regresso do Golden Boy à televisão: a entrada ousada conquistou a atenção de muitos portugueses.