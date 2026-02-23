Ao Minuto

12:43
Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

12:26
Entre o futebol e o amor: As imagens mais inéditas da relação de Jéssica com o ex jogador do Futebol Clube do Porto

Entre o futebol e o amor: As imagens mais inéditas da relação de Jéssica com o ex jogador do Futebol Clube do Porto

12:03
As primeiras teorias já começaram a surgir: «Alguém é transexual e daltónico»
05:35

As primeiras teorias já começaram a surgir: «Alguém é transexual e daltónico»

12:02
A Internet está louca: João despe-se e fica em cuecas na gala de estreia do Secret Story

A Internet está louca: João despe-se e fica em cuecas na gala de estreia do Secret Story

11:43
Entrada escaldante no Secret Story: lutador João entra em tronco nu na casa e deixa redes sociais ao rubro

Entrada escaldante no Secret Story: lutador João entra em tronco nu na casa e deixa redes sociais ao rubro

11:35
Longe dos olhos dos namorados, Liliana e Eva enchem Hélder de elogios: «Playboy, charmoso...»
02:38

Longe dos olhos dos namorados, Liliana e Eva enchem Hélder de elogios: «Playboy, charmoso...»

11:19
Um milhão de visualizações em menos de 12 horas. Este é um dos momentos mais virais da gala de estreia do Secret Story

Um milhão de visualizações em menos de 12 horas. Este é um dos momentos mais virais da gala de estreia do Secret Story

11:04
Desvendar segredos através do corpo: tatuagens já estão a ser analisadas e os concorrentes mostram-se atentos a tudo
04:59

Desvendar segredos através do corpo: tatuagens já estão a ser analisadas e os concorrentes mostram-se atentos a tudo

10:55
Secret Story: Mal começou, já há concorrentes em risco de expulsão. E não chegam até domingo

Secret Story: Mal começou, já há concorrentes em risco de expulsão. E não chegam até domingo

10:24
Secret Story 10: O primeiro beijo na boca já aconteceu e até Cristina Ferreira ficou em choque

Secret Story 10: O primeiro beijo na boca já aconteceu e até Cristina Ferreira ficou em choque

10:11
A primeira noite na casa mais vigiada do país já está a dar que falar: Ana apanhou um susto após algo inusitado acontecer
02:01

A primeira noite na casa mais vigiada do país já está a dar que falar: Ana apanhou um susto após algo inusitado acontecer

10:09
A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
03:31

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado

10:06
Nem a produção estava à Espera! Estes dois concorrentes já deram um beijo na boca e o clima é evidente
02:53

Nem a produção estava à Espera! Estes dois concorrentes já deram um beijo na boca e o clima é evidente

10:05
Déjà-vu no Secret Story? Casal separa-se à porta e faz reviver o momento de Liliana Oliveira e Zé Pedro

Déjà-vu no Secret Story? Casal separa-se à porta e faz reviver o momento de Liliana Oliveira e Zé Pedro

09:06
Uma fração de segundos chegou para estas duas concorrentes se pegarem na Estreia do Secret Story e o momento não deixou ninguém indiferente

Uma fração de segundos chegou para estas duas concorrentes se pegarem na Estreia do Secret Story e o momento não deixou ninguém indiferente

08:10
Este é o maior segredo do Secret Story. Conheça a história de vida de cada novo concorrente

Este é o maior segredo do Secret Story. Conheça a história de vida de cada novo concorrente

07:09
Quem é a Luzia concorrente do Secret Story? Tem um talento inacreditável com a música «bombaaaa»

Quem é a Luzia concorrente do Secret Story? Tem um talento inacreditável com a música «bombaaaa»

02:37
Clima de flirt na casa. A divisão de camas já é tema e Luzia queria dividir cama com um dos homens
01:25

Clima de flirt na casa. A divisão de camas já é tema e Luzia queria dividir cama com um dos homens

01:34
Conheça o Mago. Peça indispensável da nova casa: «Nesta casa nada acontece por acaso»
01:41

Conheça o Mago. Peça indispensável da nova casa: «Nesta casa nada acontece por acaso»

01:22
Casal falso à prova. Estas são as primeiras desconfianças dos concorrentes
04:17

Casal falso à prova. Estas são as primeiras desconfianças dos concorrentes

01:20
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
01:14

Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»

00:55
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
11:27

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

00:46
Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

00:41
Acabou de acontecer o primeiro barraco do Secret Story 10! Veja as imagens
06:08

Acabou de acontecer o primeiro barraco do Secret Story 10! Veja as imagens

00:34
Lista de segredos fechada! Conheça mais alguns segredos desta edição
01:26

Lista de segredos fechada! Conheça mais alguns segredos desta edição

Entrada escaldante no Secret Story: lutador João entra em tronco nu na casa e deixa redes sociais ao rubro

  • Há 1h e 3min
Entrada escaldante no Secret Story: lutador João entra em tronco nu na casa e deixa redes sociais ao rubro
Este foi o momento que deixou as redes sociais ao rubro

A entrada de João, 29 anos, de Massamá, na casa do Secret Story 10, deixou todos de olhos colados ao ecrã e as redes sociais ao rubro. Antigo jogador de basquetebol e licenciado em Gestão, João encontrou no wrestling a sua verdadeira paixão, onde é conhecido como “Golden Boy”.

Focado e intenso, o concorrente impõe respeito pela sua estatura, mas garante que é muito mais do que os estereótipos sugerem e não tolera faltas de respeito.

O seu grande objetivo na casa é conquistar o prémio e dar mais visibilidade à sua carreira. Entrou no Secret Story com o segredo: “Sou o agente secreto do público”.

Para marcar a estreia, João foi desafiado a entrar vestido apenas com o equipamento de wrestling, ou seja, em tronco nu e cuecas de luta.

O momento fez furor e rapidamente se tornou viral. No antigo Twitter, X, multiplicam-se as reações ao impressionante regresso do Golden Boy à televisão: a entrada ousada conquistou a atenção de muitos portugueses.

Entre o futebol e o amor: As imagens mais inéditas da relação de Jéssica com o ex jogador do Futebol Clube do Porto

Entre o futebol e o amor: As imagens mais inéditas da relação de Jéssica com o ex jogador do Futebol Clube do Porto

Há 20 min
Na cor da paz: Cristina Ferreira mais elegante do que nunca na estreia do Secret Story 10

Na cor da paz: Cristina Ferreira mais elegante do que nunca na estreia do Secret Story 10

Ontem às 23:13
Secret Story: "Entre" na Casa mais vigiada e inovadora do País. As imagens aqui

Secret Story: "Entre" na Casa mais vigiada e inovadora do País. As imagens aqui

Ontem às 22:22
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Ontem às 22:00
Exuberantes e sensuais: Os looks das estrelas dos reality shows que não deixaram ninguém indiferente

Exuberantes e sensuais: Os looks das estrelas dos reality shows que não deixaram ninguém indiferente

21 fev, 21:01
Sexy e muito transparente: As imagens do look mais ousado de sempre de Márcia Soares

Sexy e muito transparente: As imagens do look mais ousado de sempre de Márcia Soares

21 fev, 20:01
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Ontem às 22:00
Acabou de acontecer o primeiro barraco do Secret Story 10! Veja as imagens
06:08

Acabou de acontecer o primeiro barraco do Secret Story 10! Veja as imagens

Hoje às 00:41
Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções

Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções

Ontem às 03:35
Este é o maior segredo do Secret Story. Conheça a história de vida de cada novo concorrente

Este é o maior segredo do Secret Story. Conheça a história de vida de cada novo concorrente

Hoje às 08:10
Uma fração de segundos chegou para estas duas concorrentes se pegarem na Estreia do Secret Story e o momento não deixou ninguém indiferente

Uma fração de segundos chegou para estas duas concorrentes se pegarem na Estreia do Secret Story e o momento não deixou ninguém indiferente

Há 3h e 39min
Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

Há 3 min
A Internet está louca: João despe-se e fica em cuecas na gala de estreia do Secret Story

A Internet está louca: João despe-se e fica em cuecas na gala de estreia do Secret Story

Há 44 min
Um milhão de visualizações em menos de 12 horas. Este é um dos momentos mais virais da gala de estreia do Secret Story

Um milhão de visualizações em menos de 12 horas. Este é um dos momentos mais virais da gala de estreia do Secret Story

Há 1h e 26min
Secret Story: Mal começou, já há concorrentes em risco de expulsão. E não chegam até domingo

Secret Story: Mal começou, já há concorrentes em risco de expulsão. E não chegam até domingo

Há 1h e 51min
Secret Story 10: O primeiro beijo na boca já aconteceu e até Cristina Ferreira ficou em choque

Secret Story 10: O primeiro beijo na boca já aconteceu e até Cristina Ferreira ficou em choque

Há 2h e 22min
Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura

Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura

16 jan, 12:04
Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso»

Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso»

31 dez 2025, 18:44
Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...»

Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...»

31 dez 2025, 18:40
«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa

«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa

31 dez 2025, 18:05
«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé

«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé

31 dez 2025, 17:35
O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

Ontem às 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

Ontem às 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Ontem às 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

Ontem às 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Ontem às 09:30
O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

Ontem às 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

Ontem às 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Ontem às 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

Ontem às 18:45
Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Ontem às 18:18
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
11:27

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

Hoje às 00:55
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
22:08

Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas

20 fev, 16:04
Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso
09:56

Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso

19 fev, 22:28
«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho
05:38

«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho

19 fev, 16:39
Marta Cardoso abre exceção e fala sobre o filho: "Não foi muito fácil"

Marta Cardoso abre exceção e fala sobre o filho: "Não foi muito fácil"

Há 1h e 55min
"Que doloroso é escrever estas palavras": Célia Ferreira, do "Big Brother", recebe triste notícia!

"Que doloroso é escrever estas palavras": Célia Ferreira, do "Big Brother", recebe triste notícia!

Ontem às 13:34
Marta Cardoso recorda fase conturbada: "Não conseguia dormir"

Marta Cardoso recorda fase conturbada: "Não conseguia dormir"

20 fev, 15:45
Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

20 fev, 14:34
O que muitos querem saber: Marta Cardoso faz revelações sobre Zé Maria!

O que muitos querem saber: Marta Cardoso faz revelações sobre Zé Maria!

20 fev, 13:29
