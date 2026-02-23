Entre o futebol e o amor: As imagens mais inéditas da relação de Jéssica com o ex jogador do Futebol Clube do Porto

Jéssica entrou este domingo na décima edição do Secret Story. Fora da casa mais vigiada do País, a concorrente do reality show da TVI deixa um amor de longa data com Wilson Manafá, ex jogador do Futebol Clube do Porto.

A empresária mantém uma relação há sete anos com Wilson Manafá, que representou o FC Porto entre 2018 e 2023. Atualmente, o futebolista joga na China, ao serviço do Shanghai Shenhua.

Extrovertida, frontal e dona de uma gargalhada inconfundível, não tem medo do cancelamento nem de dizer o que pensa. Assume-se obcecada por organização e limpeza, vaidosa, e promete não passar despercebida.

Veja agora a galeria que preparámos para si, com alguns dos melhores momentos do casal.