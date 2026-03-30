Entrou no Big Brother de Miguel Vicente ao lado da mãe. Quatro anos depois, está deslumbrante e irreconhecível

Ainda se lembra desta ex-concorrente do Big Brother 2022? Entrou na casa mais vigiada do país com apenas 18 anos. Agora, é uma mulher e está mais sensual do que nunca.

Jéssica Gomes tinha 18 anos quando entrou no Big Brother 2022, ao lado da mãe, Patrícia Silva. A jovem marcou a edição com o seu lado doce, e também por ser uma das aliadas de Miguel Vicente, que venceu aquela edição.

Quatro anos depois, com 22 anos, a jovem está mais deslumbrante do que nunca, mas também está quase irreconhecível. A menina transformou-se em mulher, despediu-se dos cabelos claros e está mais morena do que nunca.

Nas redes sociais, são várias as fotografias em que mostra o seu lado mais sensual e arranca muitos suspiros.