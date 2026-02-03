Entrou no Secret Story com uma filha e ficou em terceiro lugar. Hoje já tem duas e está bem diferente

Veja como está Daniela Simões 15 anos depois do Secret Story.

Daniela Simões ficou conhecida do público português ao participar na segunda edição do Secret Story, com um segredo em comum com Carlos Sousa - «Somos um casal falso».

Na altura, destacou-se por entrar na casa como mãe de uma menina de apenas cinco anos, um pormenor da sua vida que marcou a sua participação e criou uma forte ligação com muitos espectadores.

Num formato habitualmente dominado por concorrentes mais jovens e sem grandes responsabilidades familiares, Daniela apresentou-se como uma mulher madura, emotiva e consciente.

Após o fim do reality show, no qual Daniela Simões ficou em terceiro lugar, a ex-concorrente optou por um percurso mais discreto, afastando-se da exposição mediática e privilegiando a vida pessoal.

Quase 15 anos depois, a sua história é hoje marcada pela estabilidade e pela família. Segundo as suas redes sociais, Daniela é atualmente mãe de duas filhas, numa vida tranquila e longe dos holofotes.

Percorra a galeria de fototrafias que preparámos para si e veja como está atualmente Daniela Simões.