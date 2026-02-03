Entrou no Secret Story com uma filha e ficou em terceiro lugar. Hoje já tem duas e está bem diferente

Ao Minuto

15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
00:38

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

18:19
Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista - Big Brother

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal! - Big Brother
03:53

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan - Big Brother
04:27

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês - Big Brother
04:27

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...» - Big Brother
04:02

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa - Big Brother

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

17:42
Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende - Big Brother

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

16:09
Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível» - Big Brother

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher - Big Brother

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial - Big Brother
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

13:34
Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela» - Big Brother

Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

12:32
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado - Big Brother
06:57

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

12:30
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro - Big Brother
05:16

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

12:07
Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?” - Big Brother
03:42

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

12:06
Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar” - Big Brother
08:33

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

Acompanhe ao minuto

Entrou no Secret Story com uma filha e ficou em terceiro lugar. Hoje já tem duas e está bem diferente

Entrou no Secret Story com uma filha e ficou em terceiro lugar. Hoje já tem duas e está bem diferente - Big Brother
Veja como está Daniela Simões 15 anos depois do Secret Story.

Daniela Simões ficou conhecida do público português ao participar na segunda edição do Secret Story, com um segredo em comum com Carlos Sousa - «Somos um casal falso». 

Na altura, destacou-se por entrar na casa como mãe de uma menina de apenas cinco anos, um pormenor da sua vida que marcou a sua participação e criou uma forte ligação com muitos espectadores.

Num formato habitualmente dominado por concorrentes mais jovens e sem grandes responsabilidades familiares, Daniela apresentou-se como uma mulher madura, emotiva e consciente.

Após o fim do reality show, no qual Daniela Simões ficou em terceiro lugar, a ex-concorrente optou por um percurso mais discreto, afastando-se da exposição mediática e privilegiando a vida pessoal.

Quase 15 anos depois, a sua história é hoje marcada pela estabilidade e pela família. Segundo as suas redes sociais, Daniela é atualmente mãe de duas filhas, numa vida tranquila e longe dos holofotes.

Percorra a galeria de fototrafias que preparámos para si e veja como está atualmente Daniela Simões. 

Temas: Daniela Simões Secret Story

Mais Fotos

Uma verdadeira bomba! Esta é a mulher que roubou o coração de um dos homens mais cobiçados do Secret Story

Uma verdadeira bomba! Esta é a mulher que roubou o coração de um dos homens mais cobiçados do Secret Story

Hoje às 16:47
«Um príncipe» loiro de olhos azuis: As imagens do alegado novo amor de Bárbara Parada

«Um príncipe» loiro de olhos azuis: As imagens do alegado novo amor de Bárbara Parada

Ontem às 17:23
Do Secret Story para a vida: as primeiras imagens da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira

Do Secret Story para a vida: as primeiras imagens da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira

1 fev, 20:17
Poderosas! Estas são as mulheres que venceram reality shows em Portugal: e estão cada vez mais sexy

Poderosas! Estas são as mulheres que venceram reality shows em Portugal: e estão cada vez mais sexy

28 jan, 16:21
Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens

Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens

27 jan, 10:02
Após «dois meses terríveis Francisco Macau mostra diferença radical. As imagens impressionam

Após «dois meses terríveis Francisco Macau mostra diferença radical. As imagens impressionam

26 jan, 13:05
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Bárbara Parada arrasa com vestido cheio de rendas e transparências: só custa 30 euros e está quase esgotado

Bárbara Parada arrasa com vestido cheio de rendas e transparências: só custa 30 euros e está quase esgotado

2 set 2025, 15:56
Juntos há 10 anos e com uma filha em comum: esta é a musa que conquistou um dos maiores galãs do Secret Story

Juntos há 10 anos e com uma filha em comum: esta é a musa que conquistou um dos maiores galãs do Secret Story

Hoje às 16:51
Separada de Francisco Monteiro, Bárbara Parada assume: «Só o mês de janeiro foi melhor que 2025 inteiro»

Separada de Francisco Monteiro, Bárbara Parada assume: «Só o mês de janeiro foi melhor que 2025 inteiro»

Ontem às 14:46
Joana Diniz toma decisão inesperada: «Despeço-me com leveza. Foi uma fase bonita, com verdade. É tempo de avançar»

Joana Diniz toma decisão inesperada: «Despeço-me com leveza. Foi uma fase bonita, com verdade. É tempo de avançar»

Hoje às 14:55
Uma verdadeira bomba! Esta é a mulher que roubou o coração de um dos homens mais cobiçados do Secret Story

Uma verdadeira bomba! Esta é a mulher que roubou o coração de um dos homens mais cobiçados do Secret Story

Hoje às 16:47
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira regressa a local muito especial: «Mais de um mês depois...»

Cristina Ferreira regressa a local muito especial: «Mais de um mês depois...»

Há 3h e 4min
Juntos há 10 anos e com uma filha em comum: esta é a musa que conquistou um dos maiores galãs do Secret Story

Juntos há 10 anos e com uma filha em comum: esta é a musa que conquistou um dos maiores galãs do Secret Story

Hoje às 16:51
Foi um dos vencedores mais épicos da história dos realities e agora está com alunos de todo o País

Foi um dos vencedores mais épicos da história dos realities e agora está com alunos de todo o País

Hoje às 16:19
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

Hoje às 15:49
Joana Diniz toma decisão inesperada: «Despeço-me com leveza. Foi uma fase bonita, com verdade. É tempo de avançar»

Joana Diniz toma decisão inesperada: «Despeço-me com leveza. Foi uma fase bonita, com verdade. É tempo de avançar»

Hoje às 14:55
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Entre listas de compras, novos desafios e pedidos especiais, o recruta da semana é posto à prova
04:35

Entre listas de compras, novos desafios e pedidos especiais, o recruta da semana é posto à prova

Há 2h e 48min
Momento épico na nova fase da Ordem Unida: recrutas dão a voz e ninguém aguenta as gargalhadas
03:09

Momento épico na nova fase da Ordem Unida: recrutas dão a voz e ninguém aguenta as gargalhadas

Há 3h e 1min
Cristina Ferreira regressa a local muito especial: «Mais de um mês depois...»

Cristina Ferreira regressa a local muito especial: «Mais de um mês depois...»

Há 3h e 4min
A prova da granada deu que falar. Soraia Sousa viu a sua dúvida ser esclarecida pelo Comandante
01:35

A prova da granada deu que falar. Soraia Sousa viu a sua dúvida ser esclarecida pelo Comandante

Há 3h e 15min
Sandrina Prata expõe insultos ao seu corpo e dá murro na mesa: «Mulheres a criticar mulheres. Vergonha!»

Sandrina Prata expõe insultos ao seu corpo e dá murro na mesa: «Mulheres a criticar mulheres. Vergonha!»

Há 3h e 28min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Carolina Braga enfrenta fase difícil e manda farpa a fãs: "Como se soubessem tudo"

Carolina Braga enfrenta fase difícil e manda farpa a fãs: "Como se soubessem tudo"

Há 2h e 7min
Com o pai internado, Bruno de Carvalho partilha emotiva fotografia: "Momentos"

Com o pai internado, Bruno de Carvalho partilha emotiva fotografia: "Momentos"

Hoje às 14:37
Marcia Soares lança segunda coleção... e fãs ficam radiantes com novidades!

Marcia Soares lança segunda coleção... e fãs ficam radiantes com novidades!

Ontem às 19:29
Em lingerie, Jéssica Galhofas mostra-se mais sexy do que nunca: «Sentir, tocar, viver a própria pele»

Em lingerie, Jéssica Galhofas mostra-se mais sexy do que nunca: «Sentir, tocar, viver a própria pele»

Ontem às 18:15
Hilariante! Marcia Soares "apanha" avó a espreitar para dentro de casa: "O que estás a fazer?!"

Hilariante! Marcia Soares "apanha" avó a espreitar para dentro de casa: "O que estás a fazer?!"

Ontem às 15:26
Ver Mais Outros Sites