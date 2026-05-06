Eram um dos casais mais acarinhados dos realities. Mas poucos sabem que já não estão juntos

Uma história de amor sem um final feliz.

Durante anos, foram vistos como um dos casais mais sólidos e queridos saídos dos reality shows em Portugal.

Inês Silva e Hugo Miranda conheceram-se na quinta edição de Secret Story - Casa dos Segredos e rapidamente conquistaram o público com a sua cumplicidade e história de amor.

A relação, que começou dentro da casa mais vigiada do país, prolongou-se cá fora durante cerca de nove anos. Ao longo desse tempo, o casal manteve uma imagem de estabilidade e união, sendo frequentemente apontado como um exemplo raro de sucesso.

No entanto, apesar da perceção generalizada de que continuam juntos, a verdade é outra. Em 2024, Inês Silva e Hugo Miranda colocaram um ponto final na relação, de forma discreta e sem grande mediatismo.

A separação passou despercebida a muitos fãs, o que ajuda a explicar porque ainda hoje há quem acredite que o casal permanece unido.

Desde então, os caminhos de ambos seguiram rumos diferentes. Hugo Miranda refez a sua vida ao lado de outra mulher, que já tinha um filho de uma relação anterior.

Segundo tem sido partilhado, Hugo assumiu um papel próximo e dedicado, tratando a criança como se fosse sua, num sinal claro de que abraçou esta nova fase com compromisso e sentido de família.

Já Inês Silva tem mantido uma postura mais reservada no que diz respeito à sua vida amorosa, longe dos holofotes que durante anos acompanharam a relação.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja como estão hoje Inês Silva e Hugo Miranda.