Eram um dos casais mais acarinhados dos realities. Mas poucos sabem que já não estão juntos

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Uma história de amor sem um final feliz.

Durante anos, foram vistos como um dos casais mais sólidos e queridos saídos dos reality shows em Portugal.

Inês Silva e Hugo Miranda conheceram-se na quinta edição de Secret Story - Casa dos Segredos e rapidamente conquistaram o público com a sua cumplicidade e história de amor.

A relação, que começou dentro da casa mais vigiada do país, prolongou-se cá fora durante cerca de nove anos. Ao longo desse tempo, o casal manteve uma imagem de estabilidade e união, sendo frequentemente apontado como um exemplo raro de sucesso. 

No entanto, apesar da perceção generalizada de que continuam juntos, a verdade é outra. Em 2024, Inês Silva e Hugo Miranda colocaram um ponto final na relação, de forma discreta e sem grande mediatismo.

A separação passou despercebida a muitos fãs, o que ajuda a explicar porque ainda hoje há quem acredite que o casal permanece unido.

Desde então, os caminhos de ambos seguiram rumos diferentes. Hugo Miranda refez a sua vida ao lado de outra mulher, que já tinha um filho de uma relação anterior.

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Segundo tem sido partilhado, Hugo assumiu um papel próximo e dedicado, tratando a criança como se fosse sua, num sinal claro de que abraçou esta nova fase com compromisso e sentido de família.

Já Inês Silva tem mantido uma postura mais reservada no que diz respeito à sua vida amorosa, longe dos holofotes que durante anos acompanharam a relação.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja como estão hoje Inês Silva e Hugo Miranda. 

Temas: Inês Silva Hugo Miranda

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