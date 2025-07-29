"És linda de qualquer forma": Ana Barbosa está irreconhecível e reações dos fãs dividem-se

Ana Barbosa assinalou 12 anos de casamento, mas foi a sua impressionante transformação física e emocional que captou todas as atenções. Entre imagens inéditas e declarações cheias de gratidão, a ex-concorrente mostrou que o tempo passou, mas só para melhor.

Esta segunda-feira, 28 de julho, Ana Barbosa assinalou 12 anos de casamento com Ricardo Cardoso, mas o que mais chamou a atenção dos seguidores foi a surpreendente transformação física e emocional que partilhou nas redes sociais.

A ex-concorrente do Big Brother publicou um conjunto de fotografias inéditas do dia da festa de casamento e, além disso, um carrossel com imagens atuais que revelam o quanto mudou ao longo dos anos. Na legenda, escreveu com emoção:

“12 anos (28.07.2013). O meu Euromilhões.”

Mas foi numa segunda publicação que Ana Barbosa expôs, sem filtros, o seu percurso de mudança:

«2 e 3 anos diferem estas fotos! São + anos, - kg, e + vida! SOU GRATA! 🙌🏽»

A transformação mais evidente está no visual. O cabelo, agora mais curto e loiro, dá-lhe um ar renovado e sofisticado, sem perder a identidade que sempre a caracterizou. A elegância mantém-se, mas é a leveza com que se mostra, confiante e grata, que marca a diferença.

Os seguidores reagiram de imediato, deixando mensagens cheias de carinho e admiração:

«Impressionante como até de cabelo curto fica lindíssima»;

«O teu sorriso atual e os teus olhos são brilho, luz, felicidade! Nota-se bem!»; «Sempre lindíssima, maravilhosa. Beijinhos de coração cheio de carinho ❤️» ; «És linda de qualquer forma»

Mais do que celebrar o amor, Ana Barbosa celebrou a sua própria evolução, e mostrou que continua a brilhar, com mais força e autenticidade do que nunca.