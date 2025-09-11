«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

A apresentadora posou ao lado de Cláudio Ramos e abriu o coração.

Esta quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025, Cristina Ferreira marcou presença na Apresentação de Grelha da TVI, no Praia no Parque, em Lisboa,

A apresentadora posou ao lado de Cláudio Ramos, com quem apresenta o programa «Dois às 10».

Com um look preto total constituido por um top e calças, Cristina falou em exclusivo sobre a sua escolha: «Reflito os meus estados espírito. Todos falam de fase tranquila e recheada de amor, e essa é a minha vida neste momento».

Também Cláudio Ramos optou por um visual da mesma cor.

De recordar que Cristina Ferreira é a apresentadora de «Casa dos Segredos», que estreia este domingo, 14 de setembro.