Esta é a paixão secreta de Cristina Ferreira que poucos conheciam: As imagens aqui

Cristina Ferreira surpreendeu os seguidores ao revelar um lado pouco conhecido da sua vida. A apresentadora abriu-se sobre uma paixão que até agora permanecia escondida.

Cristina Ferreira voltou a surpreender os fãs ao partilhar um lado mais íntimo e pouco conhecido da sua vida fora da televisão. A apresentadora recorreu aos stories do Instagram para mostrar a sua paixão pela decoração e pela arquitetura, áreas que a inspiram no seu mais recente projeto pessoal.

Nas publicações, Cristina revelou várias imagens de referência para a casa, incluindo espaços modernos e acolhedores que refletem o seu gosto apurado pelo detalhe. Numa das partilhas, deixou uma mensagem reveladora: «A decoração e a arquitetura são duas das minhas paixões. Adoro ver imagens que me inspiram para a reconstrução da casa. As cozinhas, na minha família, são o centro da casa.»

Recorde-se que a apresentadora, está atualmente dedicada à reconstrução da casa onde cresceu, um projeto carregado de emoção e simbolismo.

Cristina já tinha contado que se trata da habitação onde nasceram várias gerações da sua família:«Foi a primeira casa da família Ferreira. Onde muitos dos meus nasceram e cresceram. Onde vivem muitas memórias.»

Com esta partilha, Cristina Ferreira mostra um lado mais pessoal e afetivo, revelando que o seu novo projeto vai muito além da estética, é também uma forma de homenagear as suas origens e as memórias que marcaram a sua infância.