Esta ex-concorrente está mais confiante e mais magra - as fotos do incrível 'antes' e 'depois'

A ex-concorrente dos realities da TVI tem feito furor nas redes sociais devido à sua transformação física.

Anuska Marques está muito mais magra e não esconde o orgulho que tem na sua silhueta de sonho! Nas redes sociais, a irmã de Iury Mellani tem partilhado fotografias em que surge em excelente forma física e muito mais confiante.

Recentemente, a ex-concorrente do Big Brother - Duplo Impacto divulgou um vídeo e um conjunto de fotografias no Instagram que mereceu vários elogios dos fãs. «Uma beldade», «Simplesmente maravilhosa 😍❤️», «Wow Lindona ❤️», «Linda muito elegante 😍», «Linda poderosa», «Estás um arraso», pode ler-se nos comentários.