Esta musa protagonizou momentos calientes num reality. Dez anos depois, trocou alianças num casamento de sonho: veja as fotos

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Ainda se lembra desta concorrente? Dez anos depois de ter feito furor num reality da TVI, trocou alianças num casamento digno de princesa. E nós mostramos-lhe tudo.

Entrou no Love on Top em 2016 e foi uma das musas mais cobiçadas da sua edição. Agora, dez anos depois, é uma mulher casada, mas continua a fazer furor nas redes sociais, onde mostra que está mais sexy do que nunca!

Falamos de Alexandra Rocha. Nove anos depois da sua participação no reality show mais atrevido da TVI, a jovem viveu um dos dois mais felizes da sua vida: casou-se com Tiago Rocha. 

A cerimónia aconteceu a 17 de outubro do ano passado. A ex-concorrente do Love on Top partilhou vários registos fotográficos do casamento, que se concretizou uma capela e, depois, numa luxuosa quinta.

Alexandra Rocha usou um vestido cai-cai, estilo princesa, com a saia bastante rodada e com brilhantes no corpete. Adornou o cabelo com uma bandolete cheia de flores brancas, que prendia o véu enorme até aos pés. 

A cerimónia contou ainda com a presença de vários rostos conhecidos dos reality shows, como Ana Maia, Patrícia Silva, Diana Ferreira, Dulce Pinto e Débora Picoito. 

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias melhores fotografias de Alexandra Rocha que preparámos para si (inclusive as do casamento de sonho!)

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Veja ainda: As primeiras imagens da lua de mel de Alexandra e Tiago Rocha — e os momentos mais românticos do casamento - Secret Story - TVI

Temas: Casamento Reality show Alexandra Rocha Love on Top

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