Está sem ideias para arrasar no próximo jantar de Natal? Cristina Ferreira tem a inspiração simples e eficaz

Cristina Ferreira regressa de férias e brilha em mais uma gala do Secret Story, com um look perfeito para os jantares de Natal

Cristina Ferreira regressou de férias, depois de uma viagem a Cotswolds, em Inglaterra, diretamente para os estúdios da gala do Secret Story. E a apresentadora da TVI escolheu um look todo preto, mas que tem um toque que o torna especial e perfeito para usar como inspiração para os jantares de Natal.

O look de Cristina Ferreira é composto por uma camisola preta de veludo e uma minissaia, com um laço. Um toque que acrescentou glamour e requinte ao look. As joias também fazem a diferença e são Swarovski.

Percorra a galeria e veja as imagens ao detalhe.