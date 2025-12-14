Está sem ideias para arrasar no próximo jantar de Natal? Cristina Ferreira tem a inspiração simples e eficaz

Ao Minuto

01:03
Acaba a gala e Leandro leva "descasca" de Marisa. O motivo? A expulsão de Ana - Big Brother
01:04

Acaba a gala e Leandro leva "descasca" de Marisa. O motivo? A expulsão de Ana

01:03
Esta foi a última vez que o botão tocou na casa: Fábio acerta no segredo de Marisa e o casal já não tem nada a esconder - Big Brother

Esta foi a última vez que o botão tocou na casa: Fábio acerta no segredo de Marisa e o casal já não tem nada a esconder

00:52
Já é conhecida a primeira tabela de nomeações da semana: Todas as escolhas aqui - Big Brother
07:05

Já é conhecida a primeira tabela de nomeações da semana: Todas as escolhas aqui

00:43
Esta foi a última vez que o botão tocou na casa: Veja se Fábio acertou no segredo de Marisa - Big Brother
09:19

Esta foi a última vez que o botão tocou na casa: Veja se Fábio acertou no segredo de Marisa

00:26
A expulsão do Secret Story que está a pôr Portugal a falar: Veja quem já não chega à final - Big Brother
08:21

A expulsão do Secret Story que está a pôr Portugal a falar: Veja quem já não chega à final

00:23
A espera terminou! Esta foi a concorrente expulsa da semana - Big Brother

A espera terminou! Esta foi a concorrente expulsa da semana

00:13
Exclusivo SS9: Há romance entre Mariana e Zé, o ex-noivo de Liliana? Esta foi a resposta da ex-concorrente - Big Brother

Exclusivo SS9: Há romance entre Mariana e Zé, o ex-noivo de Liliana? Esta foi a resposta da ex-concorrente

00:03
Quando a voz falhou e a emoção falou mais alto: Veja a mensagem da mãe de Leandro - Big Brother
02:11

Quando a voz falhou e a emoção falou mais alto: Veja a mensagem da mãe de Leandro

23:36
O romance de Pedro e Marisa que aconteceu nas "barbas" dos concorrentes. Agora, estes assistem a tudo - Big Brother
05:07

O romance de Pedro e Marisa que aconteceu nas "barbas" dos concorrentes. Agora, estes assistem a tudo

23:30
A informação mais aguardada. Está revelada a data de estreia da Primeira Companhia - Big Brother

A informação mais aguardada. Está revelada a data de estreia da Primeira Companhia

23:16
A opinião de Bruna Gomes que está a dar que falar: comentadora dá murro na mesa - Big Brother
01:18

A opinião de Bruna Gomes que está a dar que falar: comentadora dá murro na mesa

23:11
Marisa retira concorrente da sala e Inês ganha grande vantagem - Big Brother
01:46

Marisa retira concorrente da sala e Inês ganha grande vantagem

22:53
É verdade que Mariana andou aos beijos com Zé? Esta não nega: «O que acontece...» - Big Brother
01:10

É verdade que Mariana andou aos beijos com Zé? Esta não nega: «O que acontece...»

22:52
Dylan está a apostar tudo na permanência de Inês na casa? Veja o que disse - Big Brother
01:10

Dylan está a apostar tudo na permanência de Inês na casa? Veja o que disse

22:51
O telefone toca outra vez e... Liliana ganha um grande privilégio - Big Brother
01:10

O telefone toca outra vez e... Liliana ganha um grande privilégio

22:47
Mensagem da irmã de Fábio deixa o concorrente num pranto de lágrimas: Veja o momento emocionante - Big Brother
03:42

Mensagem da irmã de Fábio deixa o concorrente num pranto de lágrimas: Veja o momento emocionante

22:46
Nunca antes vista: Esta foi a primeira presença em estúdio da mãe de Liliana - Big Brother
01:57

Nunca antes vista: Esta foi a primeira presença em estúdio da mãe de Liliana

22:45
Em tempos já a criticou, mas agora a opinião é outra: Eis o telefonema da irmã de Fábio para Liliana - Big Brother
03:42

Em tempos já a criticou, mas agora a opinião é outra: Eis o telefonema da irmã de Fábio para Liliana

22:43
Ana recebe um telefonema da mãe do Leandro. Na sala, os concorrentes dão um forte abraço - Big Brother
03:06

Ana recebe um telefonema da mãe do Leandro. Na sala, os concorrentes dão um forte abraço

22:25
Cristina Ferreira confronta Pedro: «Acha que a Ana teve interesse em si?» Veja a reação dos concorrentes - Big Brother
04:41

Cristina Ferreira confronta Pedro: «Acha que a Ana teve interesse em si?» Veja a reação dos concorrentes

22:21
Amizade de Pedro e Leandro estará por um fio? Leandro reage a frase polémica do amigo sobre si - Big Brother
01:46

Amizade de Pedro e Leandro estará por um fio? Leandro reage a frase polémica do amigo sobre si

22:17
Pedro diz "comer Leandros ao pequeno-almoço". O concorrente reage: «Acaba por me desiludir» - Big Brother
01:46

Pedro diz "comer Leandros ao pequeno-almoço". O concorrente reage: «Acaba por me desiludir»

22:06
«Eu vim aqui para jogar!»: Marisa responde a Liliana após ouvir o que esta andou a dizer sobre a sua relação - Big Brother
01:29

«Eu vim aqui para jogar!»: Marisa responde a Liliana após ouvir o que esta andou a dizer sobre a sua relação

22:03
Pedro manipula e controla a mulher? Esta foi a resposta do concorrente a Liliana que levou a um aplauso do público - Big Brother
02:39

Pedro manipula e controla a mulher? Esta foi a resposta do concorrente a Liliana que levou a um aplauso do público

21:57
Está sem ideias para arrasar no próximo jantar de Natal? Cristina Ferreira tem a inspiração simples e eficaz - Big Brother

Está sem ideias para arrasar no próximo jantar de Natal? Cristina Ferreira tem a inspiração simples e eficaz

Está sem ideias para arrasar no próximo jantar de Natal? Cristina Ferreira tem a inspiração simples e eficaz

  • Secret Story
  • Ontem às 21:57

  • Secret Story
  • Ontem às 21:57
Está sem ideias para arrasar no próximo jantar de Natal? Cristina Ferreira tem a inspiração simples e eficaz - Big Brother
Cristina Ferreira regressa de férias e brilha em mais uma gala do Secret Story, com um look perfeito para os jantares de Natal

Cristina Ferreira regressou de férias, depois de uma viagem a Cotswolds, em Inglaterra, diretamente para os estúdios da gala do Secret Story. E a apresentadora da TVI escolheu um look todo preto, mas que tem um toque que o torna especial e perfeito para usar como inspiração para os jantares de Natal.

O look de Cristina Ferreira é composto por uma camisola preta de veludo e uma minissaia, com um laço. Um toque que acrescentou glamour e requinte ao look. As joias também fazem a diferença e são Swarovski.

Percorra a galeria e veja as imagens ao detalhe.

