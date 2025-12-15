Ao Minuto

13:51
Implacável! Descubra quem é o concorrente que Leandro expulsava de imediato - Big Brother
01:43

Implacável! Descubra quem é o concorrente que Leandro expulsava de imediato

13:50
Marisa desabafa com Leandro «Eu penso que não lhe digo coisas tão graves como ele me diz a mim» - Big Brother
01:50

Marisa desabafa com Leandro «Eu penso que não lhe digo coisas tão graves como ele me diz a mim»

13:15
Concorrentes recordam liderança de Leandro «Para fazer bem feito estou cá eu» - Big Brother
02:14

Concorrentes recordam liderança de Leandro «Para fazer bem feito estou cá eu»

12:45
Marisa não perdoa Liliana e crítica a relação da concorrente com Fábio - Big Brother
04:05

Marisa não perdoa Liliana e crítica a relação da concorrente com Fábio

12:40
Insólito: Leandro desabafa com Marisa e... a concorrente adormece - Big Brother
08:19

Insólito: Leandro desabafa com Marisa e... a concorrente adormece

12:22
Carícias sem fim: Marisa e Pedro Jorge já não se largam - Big Brother
02:56

Carícias sem fim: Marisa e Pedro Jorge já não se largam

12:15
Coro natalício acaba em desastre com Liliana a boicotar - Big Brother
07:09

Coro natalício acaba em desastre com Liliana a boicotar

12:01
Não se podem ver: Liliana e Leandro entram em picardia constante - Big Brother
05:20

Não se podem ver: Liliana e Leandro entram em picardia constante

11:40
Momento natalício acaba em despique entre Liliana e Leandro: «Queres destaque» - Big Brother
05:30

Momento natalício acaba em despique entre Liliana e Leandro: «Queres destaque»

11:20
Liliana leva Marisa ao limite. Pedro agarra a mulher com um dedo e a Voz é obrigada a intervir - Big Brother

Liliana leva Marisa ao limite. Pedro agarra a mulher com um dedo e a Voz é obrigada a intervir

11:13
Estas são as imagens da discussão entre Marisa e Liliana que obrigou a Voz e Pedro a intervirem - Big Brother

Estas são as imagens da discussão entre Marisa e Liliana que obrigou a Voz e Pedro a intervirem

10:52
Triste por Zé, Mãe de Liliana dá a cara pela primeira vez para falar sobre a filha - Big Brother

Triste por Zé, Mãe de Liliana dá a cara pela primeira vez para falar sobre a filha

02:57
Beijos, carícias e declarações de amor: Pedro e Marisa mais unidos do que nunca - Big Brother
01:30

Beijos, carícias e declarações de amor: Pedro e Marisa mais unidos do que nunca

02:39
Com receio de perder apoiantes, Fábio desabafa e recebe apoio da namorada - Big Brother
05:51

Com receio de perder apoiantes, Fábio desabafa e recebe apoio da namorada

02:10
Em desabafo com Marisa e Inês, Leandro não cala revolta - Big Brother
07:16

Em desabafo com Marisa e Inês, Leandro não cala revolta

02:09
Após cadeira quente, Marisa mostra-se fula com as palavras de Liliana «Tomara ela» - Big Brother
07:44

Após cadeira quente, Marisa mostra-se fula com as palavras de Liliana «Tomara ela»

02:02
Em chamas: tensão explode entre Marisa e Liliana e obriga a Voz a intervir - Big Brother
04:03

Em chamas: tensão explode entre Marisa e Liliana e obriga a Voz a intervir

02:00
Como nunca a viu: Marisa perde a cabeça com Liliana e Pedro vê-se obrigado a agarrá-la - Big Brother
01:51

Como nunca a viu: Marisa perde a cabeça com Liliana e Pedro vê-se obrigado a agarrá-la

01:56
Berros sem fim. Liliana e Leandro entram em despique: «Jogo sujo» - Big Brother
06:21

Berros sem fim. Liliana e Leandro entram em despique: «Jogo sujo»

01:36
Leandro e Inês acusam Fábio de machismo e o concorrente responde à letra - Big Brother
07:42

Leandro e Inês acusam Fábio de machismo e o concorrente responde à letra

01:36
Sem papas na língua: Leandro reage às acusações de Liliana - Big Brother
04:18

Sem papas na língua: Leandro reage às acusações de Liliana

01:25
Fábio defende-se e Liliana leva as mãos à cabeça - Big Brother
03:40

Fábio defende-se e Liliana leva as mãos à cabeça

01:20
A arder. Pedro perde a cabeça e Liliana levanta-se: «Não falas dos meus filhos» - Big Brother
04:08

A arder. Pedro perde a cabeça e Liliana levanta-se: «Não falas dos meus filhos»

01:15
Liliana e Fábio acusam Marisa de «falta de amor próprio» e Pedro impõe-se - Big Brother
05:17

Liliana e Fábio acusam Marisa de «falta de amor próprio» e Pedro impõe-se

01:10
Liliana arrasa postura de Inês na casa: «Não faz diferença» - Big Brother
03:40

Liliana arrasa postura de Inês na casa: «Não faz diferença»

Estas são as imagens da discussão entre Marisa e Liliana que obrigou a Voz e Pedro a intervirem

  • Secret Story
  • Hoje às 11:13
Estas são as imagens da discussão entre Marisa e Liliana que obrigou a Voz e Pedro a intervirem - Big Brother
A Cadeira Quente explodiu com a discussão entre Marisa e Liliana, quando Pedro agarrou Marisa por um dedo, obrigando a Voz a intervir para travar o confronto.

A Cadeira Quente atingiu um dos momentos mais tensos da noite quando a discussão passou a envolver os filhos de Marisa e Pedro. Após comentários de Liliana sobre a relação do casal e referências diretas aos filhos, Marisa exaltou-se e deixou claro que esse tema não podia voltar a ser abordado. No meio do confronto, Pedro tentou travar a situação e acabou por agarrar Marisa por um dedo, num gesto que gerou ainda mais tensão dentro da Casa.

Perante o clima de conflito e o escalar da discussão, a Voz foi obrigada a intervir, pedindo contenção aos concorrentes e tentando recentrar a dinâmica. Marisa reforçou que não admite que os filhos sejam usados em confrontos dentro do jogo, enquanto Pedro exigiu respeito e pediu que esse limite fosse cumprido. O momento marcou a Cadeira Quente e deixou claro que o tema dos filhos ultrapassou a linha do aceitável para o casal.

Temas: Liliana Pedro Voz Marisa

