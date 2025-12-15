Estas são as imagens da discussão entre Marisa e Liliana que obrigou a Voz e Pedro a intervirem

A Cadeira Quente explodiu com a discussão entre Marisa e Liliana, quando Pedro agarrou Marisa por um dedo, obrigando a Voz a intervir para travar o confronto.

A Cadeira Quente atingiu um dos momentos mais tensos da noite quando a discussão passou a envolver os filhos de Marisa e Pedro. Após comentários de Liliana sobre a relação do casal e referências diretas aos filhos, Marisa exaltou-se e deixou claro que esse tema não podia voltar a ser abordado. No meio do confronto, Pedro tentou travar a situação e acabou por agarrar Marisa por um dedo, num gesto que gerou ainda mais tensão dentro da Casa.

Perante o clima de conflito e o escalar da discussão, a Voz foi obrigada a intervir, pedindo contenção aos concorrentes e tentando recentrar a dinâmica. Marisa reforçou que não admite que os filhos sejam usados em confrontos dentro do jogo, enquanto Pedro exigiu respeito e pediu que esse limite fosse cumprido. O momento marcou a Cadeira Quente e deixou claro que o tema dos filhos ultrapassou a linha do aceitável para o casal.