Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

Foi uma noite carregada de emoções. A final do Big Brother Verão reuniu milhares de pessoas no Parque dos Poetas, em Oeiras. Pela primeira vez na história, uma final do Big Brother realizou-se ao ar livre e num espaço com acesso livre a todos.
E a noite foi muito renhida, com Catarina Miranda e Jéssica Vieira a lutarem até ao último minuto pela vitória no programa. Jéssica Vieira acabou a sagrar-se a grande vencedora. Catarina Miranda ficou em segundo lugar.
No momento em que a apresentadora Maria Botelho Moniz gritou o nome de Jéssica Vieira, a vencedora foi tomada pela emoção e quase desmaiou. Foi felicitada por todos os concorrentes, que dividiram a experiência na casa mais vigiada do País.
Percorra a galeria e veja as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão.