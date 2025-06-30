Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Luís Gonçalves no Big Brother 2025

Luís Gonçalves é o grande vencedor do Big Brother 2025. O cheque de 100 mil euros é dele

Num programa marcado por fortes emoções e várias surpresas, Luís Gonçalves sagrou-se vencedor, conquistando 57% da preferência dos portugueses na votação final.

O segundo lugar foi atribuído a Diogo Bordin, que arrecadou os restantes 43% dos votos do público.

Assim que foi anunciado o grande vencedor, Luís Gonçalves atirou-se para o chão. Depois correu para os barros dos familiares e amigos. Deu o seu grito de guerra e desabou em lágrimas nos braços da mãe.

