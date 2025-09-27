Estas são provavelmente as fotografias mais sensuais de sempre de Marcia Soares

Marcia Soares voltou a surpreender os seguidores ao partilhar um conjunto de fotografias que rapidamente se tornaram virais. A ex-concorrente do Big Brother mostrou-se em poses sensuais à beira-mar e deixou os fãs rendidos à sua beleza e confiança.

O verão já chegou ao fim, mas para muitos os mergulhos continuam a fazer parte da rotina. É o caso de Marcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e comentadora, que aproveitou os últimos raios de sol para desfrutar do mar e partilhar o momento com os seguidores.

No Instagram, Marcia publicou um carrossel de fotografias que rapidamente chamou a atenção dos fãs. Nas imagens, surge em pleno banho de mar e exibe a sua excelente forma física. Na legenda, deixou ainda uma mensagem descontraída e espirituosa: «Banho de mar cura tristeza, ressaca e mau-olhado».

A publicação não passou despercebida e a caixa de comentários encheu-se de elogios e reações entusiasmadas. «ARRASOUUUU», «minha sereia» e «BOMBA» foram apenas algumas das mensagens que demonstram o impacto imediato que Marcia continua a ter junto do público.