Estava noivo e perdeu a namorada em direto e em poucas semanas. Veja como está Diogo, ex de Fanny, 14 anos depois

14 anos depois, o ex-noivo de Fanny Rodrigues está totalmente irreconhecível.

Quem se lembra de "Dioguinho" dificilmente esquece o momento que o tornou conhecido. Em 2011, na segunda edição do Secret Story, Fanny Rodrigues, com quem namorava e que tinha chegado a pedir em casamento, apaixonou-se pelo concorrente João Mota e terminou a relação em direto. Um caso que parou Portugal.

Diogo Cruz nunca chegou a ser concorrente oficial nessa edição, mas esteve presente em várias galas. Na altura tinha apenas 21 anos e a traição em direto mudou-lhe a vida para sempre. Mais tarde, entrou na casa no Desafio Final onde voltou a dar que falar. Nesta fase, já teria reconstruído a sua vida com Vera Paxis.

14 anos depois, Diogo Cruz é uma pessoa diferente. Investiu na sua carreira como DJ, e é atualmente conhecido como DJ CruzBack, atuando regularmente em discotecas de todo o País, com destaque para Oliveira de Azeméis. Mantém a relação com Vera e é hoje pai de dois filhos: um menino de 12 e uma menina de 5 anos.