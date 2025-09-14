Este concorrente do Secret Story já privou com Cristiano Ronaldo e João Félix - as imagens que comprovam

Sandro Fernandes é um dos novos concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos 9 e já privou com várias estrelas do mundo do futebol.

Sandro, tem 44 anos, vem de Olhão e é um dos novos moradores da Casa dos Segredos 9.

No seu currículo está uma carreira como «barbeiro das estrelas». E a lista de clientes é bem famosa e cheia de futebolistas de renome internacional.

Falamos de estrelas como Cristiano Ronaldo, John Terry, Anderson Talisca, João Félix, Alex Telles, Otávio, Marcelo Brozovic e até o treinador português Jorge Jesus.

Viveu uma infância difícil e com grandes desafios, mas garante que cada experiência o tornou ainda mais resiliente. Pai de três filhas, namora com uma jovem de 20 anos.

Enérgico, divertido e teimoso, diz que já sobreviveu a muito e que está mais que pronto para este desafio.