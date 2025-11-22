Este é o detalhe mais privado da vida de Pedro que poucos conheciam

Pedro tem um passado que para muitos era desconhecido, mas nós mostramos-lhe tudo.

Pedro tem sido um dos grandes protagonistas do Secret Story 9 devido aos segredos que tem em comum com a mulher, Marisa. Por esse motivo, e para não os pôr em causa, o concorrente é muito reservado no que toca à sua vida privada. Mas, agora, há um passado do jovem que foi desvendado.

Sabia que, antes de trabalhar com Marisa na loja de roupa, Pedro Jorge foi jogador de futebol?

O concorrente, de 27 anos, passou por clubes como o Académica de Coimbra, o Sporting da Covilhã e o Castelo Branco. Há, aliás, nas redes sociais, vários registos dessa fase da sua vida. Até Marisa partilhou no Instagram algumas fotografias com companheiro a jogar à bola.