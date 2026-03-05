Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
11:46
Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente

11:42
01:27

11:41
O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

11:06
05:42

10:57
Concorrente do Secret Story arranca suspiros nas redes sociais. Conheça o lado mais sensual de Ariana

10:43
Completamente fora de si. Diogo "explode" após receber nomeação direta: «Só me apetece partir tudo»

10:36
Viagens e carros de luxo. Esta é a profissão de Hugo que lhe permite vida de sonho

10:30
01:11

Ana faz desabafo sobre postura no jogo: «Temos que ser coerentes»

10:28
Este é o lado mais sensual de Hugo. O concorrente do Secret Story que se acha sempre "o mais bonito"

09:08
«Debaixo dos lençóis é perigoso»: Noite escaldante agita a casa... e há quem "peça" o sinal de consentimento

09:01
Beijos e lençóis a ondular: as imagens da noite caliente de Catarina e Norberto

01:38
01:36

Catarina e Norberto arrasam na festa com dança sensual e flirt sem fim

01:20
01:21

O beijo que está a dar que falar: Norberto recorda noite memorável com Catarina

01:18
04:26

Clima aquece durante a festa: concorrentes ao rubro com strip e danças sensuais

01:03
02:48

A pista que agitou emoções: João fica transtornado com reações dos colegas

01:00
01:36

Bocas abertas e muito choque. Ninguém acredita na salvação de Luzia

00:18
03:47

O verniz estalou. Diana Dora mostra-se implacável e dispara em todas as direções

00:13
03:53

Diogo exalta-se depois de ter sido nomeado de «planta»: «Isso é ridículo...»

23:55
07:28

Má língua na casa: Estas concorrentes arrasam a postura dos colegas

23:44
02:54

A ferver. Ariana repreende fortemente Liliana: «E ali erraste...»

23:30
01:13

«Eu sou o sol»: Diana Dora completamente inconsolável no pós nomeação

23:24
03:13

«Guerra no Jardim»: Diogo e Diana Dora em guerra? As plantas da casa estão a dar que falar

23:17
03:18

Diana Dora perde a cabeça e promete ir do 8 ao 80: «Vocês não me conhecem...»

22:56
03:20

«Senti-me atraiçoada»: Ana não perdoa nomeação de Ariana

22:51
02:18

Sara indignada depois de imagens polémicas: «Cada um sabe o que falou...»

Este é o lado mais sensual de Hugo. O concorrente do Secret Story que se acha sempre "o mais bonito"

O concorrente de 23 anos, natural de Felgueiras, dá que falar dentro e fora da casa.

Antes de entrarem na Casa mais vigiada do país, os concorrentes do Secret Story 10 já tinham vidas cheias de histórias, momentos e fotografias que agora começam a despertar curiosidade. Entre festas, amigos, viagens e momentos mais descontraídos, há um lado que poucos conhecem - e que promete surpreender os fãs do reality show.

Nesta galeria reunimos imagens que mostram como era Hugo. Prepare-se para descobrir o lado mais descontraído, sensual e até inesperado de quem agora promete dar que falar dentro da Casa.

De Felgueiras para a Casa mais vigiada do país.

Com 23 anos, Hugo trabalha como empresário na área dos eventos e dedica-se à organização de festas e sunsets. O concorrente msotra uma vida de sonho nas redes sociais. Quer seja ao volante de um Audi ou com o passaporte na mão.

Carismático e muito confiante, entra no jogo com a certeza de que vai conquistar o público - especialmente o feminino. E já assumiu sentir que é sempre "o mais bonito".

Extremamente preocupado com a imagem, assume-se como uma pessoa competitiva e estratégica, acreditando que tem perfil de líder dentro da Casa. 

Determinado a jogar forte desde o primeiro dia, Hugo promete não passar despercebido.

 

Temas: Hugo

