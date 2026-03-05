Este é o lado mais sensual de Hugo. O concorrente do Secret Story que se acha sempre "o mais bonito"

O concorrente de 23 anos, natural de Felgueiras, dá que falar dentro e fora da casa.

Antes de entrarem na Casa mais vigiada do país, os concorrentes do Secret Story 10 já tinham vidas cheias de histórias, momentos e fotografias que agora começam a despertar curiosidade. Entre festas, amigos, viagens e momentos mais descontraídos, há um lado que poucos conhecem - e que promete surpreender os fãs do reality show.

Nesta galeria reunimos imagens que mostram como era Hugo. Prepare-se para descobrir o lado mais descontraído, sensual e até inesperado de quem agora promete dar que falar dentro da Casa.

De Felgueiras para a Casa mais vigiada do país.

Com 23 anos, Hugo trabalha como empresário na área dos eventos e dedica-se à organização de festas e sunsets. O concorrente msotra uma vida de sonho nas redes sociais. Quer seja ao volante de um Audi ou com o passaporte na mão.

Carismático e muito confiante, entra no jogo com a certeza de que vai conquistar o público - especialmente o feminino. E já assumiu sentir que é sempre "o mais bonito".

Extremamente preocupado com a imagem, assume-se como uma pessoa competitiva e estratégica, acreditando que tem perfil de líder dentro da Casa.

Determinado a jogar forte desde o primeiro dia, Hugo promete não passar despercebido.