Este é o terceiro destino das férias de Cristina Ferreira e João Monteiro. E as imagens falam por si

Veja as imagens desta viagem de sonho.

As férias de Cristina Ferreira e João Monteiro continuam a dar que falar. Depois de passarem pelo Quénia e pelas paradisíacas Maldivas, o casal chegou agora ao terceiro destino desta viagem inesquecível: o Sri Lanka.

Como já é habitual, não deixaram de partilhar vários momentos nas redes sociais, encantando os seguidores com imagens que falam por si.

As imagens partilhadas rapidamente somaram milhares de gostos e comentários, com muitos fãs a elogiar a beleza dos locais escolhidos e a sintonia entre os dois.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens das férias no Sri Lanka.