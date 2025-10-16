Este ex-concorrente d'O Triângulo está de luto e recebeu a maior prova de amor da namorada - as fotos que comprovam

Ainda se lembra de Afonso Vaz? Foi concorrente d'O Triângulo, da TVI, em 2023, é personal Trainer e, recentemente, voltou a chamar à atenção nas redes sociais ao mostrar uma surpresa que a namorada lhe fez.
O ex-concorrente está de luto pela morte da sua avó e, nas redes sociais, partilhou uma foto da companheira, Joana, a segurar um enorme ramo de flores. «Veio do outro lado do mundo assim que soube do falecimento da minha avó», começou por dizer.
«Esta miúda é a luz da minha vida, de quem tem a sorte de a ter por perto. É amorosa, alegre e teimosa. É também o amor da minha vida. Por acaso, hoje fazemos seis meses, seis meses de uma vida a teu lado. Obrigado por tudo, meu amor», acrescentou.
